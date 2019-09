Internacional Cristiano Ronaldo, ausente en la gala de «The Best»: «Después de la noche siempre llega el amanecer» El atacante portugués de la Juventus se quedó en su casa en lugar de acudir a Milán

La gala en la que se entregaban los Premios «The Best», que se celebró este lunes en Milán, volvió a encumbrar a Leo Messi, que fue nombrado como mejor jugador de la pasada temporada. El delantero argentino rompió los pronósticos, pues se barajaba que Van Dijk, que había cuajado una temporada excelsa, pudiera alzarse con el galardón. No fue así, y Messi, acompañado de su mujer y sus dos hijos, recogió el premio e hizo un discurso donde no faltó la autocrítica: « No podemos seguir así, tenemos que reaccionar ya», dijo sobre el arranque del vigente curso.

Otro de los triunfadores de la noche fue el Real Madrid, que incluyó a cuatro jugadores en el «once ideal»: Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Eden Hazard. A ellos se sumaron dos del Barcelona, Leo Messi y Frenkie de Jong. La alineación la completaron Alisson y Virgil van Dijk y Matthijs de Ligt, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El que no hizo mucha autocrítica fue este último, Cristiano Ronaldo, la ausencia más sonada de la gala. El atacante portugués de la Juventus aprovechó para subir una fotografía acompañada de una frase con tintes filosóficos a su Instagram. «La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y tenga en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer», ha escrito. Al texto le acompaña una imagen en la que figuran el astro portugués leyendo un libro y, al fondo, su hijo mayor realizando sus tareas.