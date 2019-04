Cristiano llega a tiempo para retar al Ajax

J. A. Actualizado: 10/04/2019 01:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Había pocas dudas conociendo la determinación del personaje, pero aún así muchos seguidores de la Juventus respiraron ayer un poco más tranquilos al ver el nombre de Cristiano Ronaldo en la lista de convocados por Allegri para el duelo ante el Ajax (21.00 horas, Movistar + Liga de Campeones 1). El portugués entrenó sonriente y al mismo ritmo que sus compañeros en la última sesión del equipo en el campo de Continassa antes de viajar a Ámsterdam, y ya se da por segura su participación en la ida de los cuartos de final de su competición favorita.

Cristiano se lesionó en los flexores del muslo derecho hace dos semanas en su regreso a la selección portuguesa, a la que había renunciado de forma temporal a la conclusión del Mundial, precisamente para evitar este tipo de contratiempos. Se marchó con dolores a la media hora del amistoso ante Serbia y no ha jugado desde entonces con su equipo. Su último partido de blanquinegro fue el triplete ante el Atlético, una actuación cuyo eco aún perdura.

El luso duda en su fuero interno si tendrá el ritmo necesario para aguantar los noventa minutos sin sufrir una recaída, aunque Allegri dio por hecho que será de la partida de inicio. «A no ser que pase algo, saldrá de titular», dijo el técnico juventino.

«Es bueno que Cristiano esté presente, nos gusta medirnos con los mejores», dijo de forma valiente en la previa Erik Ten Haag, entrenador de un Ajax que ha ganado en confianza tras eliminar al Real Madrid en octavos. «El fútbol español es diferente al italiano. Se trata de culturas futbolísticas particulares y debemos responder a ellas».

Si en la Juve han sufrido por Cristiano hasta última hora, en el Ajax lo han hecho por Frenkie de Jong. El mediocentro, futuro jugador del Barcelona, sufrió un golpe el pasado fin de semana en el partido de Liga ante el Willem II por el que tuvo que ser sustituido. Aún así estará disponible.

Chiellini es baja

Quien no estará seguro es Giorgio Chiellini, una baja casi tan importante como la de Cristiano por la ascendencia del zaguero en el conjunto turinés. El central no pudo recuperarse de un golpe en una pantorrilla sufrido la semana pasada y Bonucci estará acompañado en la retaguardia por Rugani. Emre Can y Cuadrado son las otras dos bajas con las que afronta el choque la «Vecchia Signora», que a cambio recupera para la causa al brasileño Douglas Costa, ausente en el equipo desde enero.

En el Ajax, cuya única ausencia destacada será la del lateral derecho Mazraoui, apostarán por la misma receta que les llevó a eliminar al Madrid y a empatar por dos veces con el Bayern en la fase de grupos: presionar fuerte arriba y confiar en sus habilidosos delanteros, especialmente en un Dusan Tadic inspiradísimo que ya resultó un completo dolor de cabeza en el Bernabéu.