Así terminarían las cinco grandes ligas de Europa

De una estrategia común nacida de un acuerdo entre la UEFA y las ligas, a una soberanía nacional en cada federación del deporte. En solo quince días, el tiempo que ha transcurrido desde que los campeonatos de cada país bajaran la persiana sin fecha de subida, la UEFA ha pasado de insinuar y trabajar por un desenlace similar en las ligas de Europa a que cada una lleve el barco a puerto como considere: «Cada federación tiene libertad y soberanía para decidir sobre su propio campeonato y, por lo tanto, podrá fijar las fechas que considere y decidir, junto con su respectiva Liga, sobre los campeones, los ascensos y los descensos», comentó ayer Michele Uva

El vicepresidente de la UEFA ejerce de altavoz de un secreto a voces, visto lo visto en los últimos días, donde los cinco grandes campeonatos ya manejan escenarios distintos: «La UEFA tiene 55 federaciones y cada una de ellas tiene unas necesidades y una realidad distintas, por eso tendrán libertad para ver de qué manera acaban su temporada», explicó la mano derecha de Ceferin, dando carta blanca a los variopintos planes de las cinco grandes ligas de Europa.

La Liga: terminar como sea

Tebas y Rubiales , cuitas personales aparte, coinciden en su idea de retomar la Liga tal y dónde se dejó, y tal y como está organizada. Desde la jornada 27, con once por delante, y todas ellas en un calendario algo más comprimido que se esperaría jugar entre junio y julio. Eso sí, con el asterisco de partidos a puerta cerrada o aforo limitado. Sin Eurocopa , y con la vez dada a los campeonatos de cada país por delante de la Champions y la Europa League, Patronal y Federación creen que en esos dos meses hay tiempo para terminar la Liga con normalidad. Justicia deportiva sobre el terreno de juego es el deseo: «Cuando pase esta pesadilla recuperaremos la normalidad. Dar carpetazo a la competición y decretar ascensos, descensos y campeones es algo que no me planteo porque siempre hemos defendido que una competición que empieza debe terminar», argumenta Rubiales.

Premier: formato Mundial

La liga inglesa no tiene la emoción de la española en cuanto al posible campeón. Con nueve jornadas a disputar, el Liverpool aventaja en 25 puntos al City , y desde hace muchas semanas el calendario solo se miraba para saber cuándo y cómo certificarían los de Klopp su primera Premier de la historia con el actual formato. Pero sí que hay que definir equipos clasificados para Champions y Europa League y descensos, y para ello la Federación británica podría estar valorando jugar lo que resta de campeonato (92 partidos) en un formato Mundial, con hasta cinco partidos diarios durante junio y julio, y a puerta cerrada. Todos ellos se llevarían a cabo en una misma ciudad, previsiblemente Londres, y los equipos quedarían concentrados en hoteles a modo de cuarentena para evitar tener contacto con el exterior.

Serie A: sin plan de vuelta

La Serie A no tiene plan de vuelta porque la gran mayoría de clubes quiere que se suspenda el campeonato de manera definitiva. Solo la Lazio (62), segunda a un punto de la Juventus (63) aboga por retomar las doce jornadas restantes lo antes posible. Vincenzo Spadafora, ministro de deportes italiano, ya se ha encargado de poner orden y anunciar que solo habrá fútbol sin aficionados, si es que vuelve a verlo: «Los científicos no tienen certezas sobre la evolución de la pandemia. Si se cumplen las condiciones para reanudar las competiciones, se hará a puerta cerrada»

Bundesliga: dos soluciones

En Alemania es donde más luz se ve al final del túnel. De hecho el Borussia Dortmund ya ha regresado a los entrenamientos en una de las Bundesligas más competida de los últimos años. A falta de nueve jornadas, Bayern, Borussia, Leipzig y Mönchengladbach solo están distanciados en seis puntos. La suspensión del torneo no se contempla, pero si la evolución de la pandemia lo obliga así se declararía temporada nula y podría aumentar a 20 el número de equipos ya que sí se tendría en cuenta los actuales dos primeros clasificados de la segunda germana.

Ligue 1: sin consenso

En la Ligue 1, con el PSG con doce puntos de ventaja sobre el Marsella a falta de diez jornadas, la división es parecida a Italia. La mayoría prefiere no volver a jugar y declarar desierta la campaña, pero el Olympique se niega ya que perdería su actual plaza de Champions. De momento, la Federación gala ha sido escueta en sus posibles soluciones pero aboga por volver a jugar: «El fútbol se reanudará tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan», asegurael mandatario del fútbol francés Noel Le Graet