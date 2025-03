Álvaro Negredo: «No es de un Gobierno serio que nos hayan colado mascarillas fake»

El pasado viernes, 15 de mayo, tras casi dos meses confinado en Dubái junto a su actual pareja y dos de sus hijos, Álvaro Negredo (Madrid, 20 de agosto de 1985) regresó junto a su familia a España. Un motivo de alegría y ... respiro para el delantero español, que lo ha pasado mal tan lejos de sus padres y de su tercera hija en unos meses tan complicados que analiza en ABC con su habitual sinceridad: «El Gobierno reaccionó tarde».

-¿Qué tal estos días en España?

-Bien, pero te confieso que tengo miedo de salir a hacer algo de vida social. Me da temor porque igual hay gente inconsciente que no respeta las normas y no me quiero ver afectado. De momento voy al supermercado, pero no hago nada más. Lo primero es la salud de los míos.

-¿Cómo fue su confinamiento?

-En Dubái, la liga paró el 15 de marzo y el confinamiento comenzó el 21. Fue muy estricto. Se cerró todo y había toque de queda desde las 22.00 a las 6.00, salvo emergencia. Para ir al supermercado o farmacia tenías que pedir autorización al Gobierno a través de una aplicación y al menos tenía que haber tres días de diferencia entre salida y salida. Allí actuaron a tiempo y con eficiencia -Emiratos Árabes Unidos solo tiene 227 fallecidos y 25.000 contagios-. De hecho, las mascarillas eran obligatorias desde el primer día y si salías a la calle sin ella te sancionaban. Recuerdo que a un compañero de equipo le multaron con 200 euros por ir con su mujer en el coche sin mascarilla. Aunque fueran miembros de la misma familia seguía siendo obligatorio. En la carretera, todos los radares te hacían fotos durante el horario de toque de queda y luego tenías que justificar que tenías permiso del Gobierno para salir. Allí no dejaron hacer tonterías a nadie.

-¿Por qué tardó dos meses en volver?

-Estaba esperando que se decidiera si el fútbol regresaba o no, o si nos daban vacaciones o no. Ha sucedido esto último y la liga está prevista que pueda reanudarse a finales de agosto, pero mi contrato acaba en julio. Una vez que supimos todo esto compramos los billetes del único avión comercial que hay ahora a la semana entre Dubái y Madrid. Fue un viaje diferente, en un vuelo medio vacío, lleno de mascarillas, el aeropuerto estaba desierto…

-¿Lo pasó mal pensando en su gente en España?

-Claro. Mis padres viven en Madrid, tengo hermanos en Asturias y mi otra hija en Valencia. Todos están bien, por suerte, pero desde tan lejos notaba su angustia. Mis padres ya tienen una edad y mis suegros son personas de alto riesgo. Es natural tener miedo por ellos con las noticias tan malas que llegaban de España.

-¿Cómo valora la gestión del Gobierno durante esta pandemia?

-Reaccionó tarde. Es innegable que ha habido decisiones erróneas. Pensaron que no iba a ser para tanto y han llegado muchísimas desgracias y miles de muertes. Está clarísimo que el Gobierno no ha hecho las cosas bien. Está ahí latente. No sé si el resto de la clase política lo hubiera hecho mejor o peor en el lugar que ocupa ahora el PSOE, y es cierto que podían haber ayudado algo más y no echar más mierda, pero para mí la culpa es de este partido porque es el que está en el Gobierno. No puede tener la misma responsabilidad el Gobierno que el resto de partidos. Y, lamentablemente, al final los perjudicados hemos sido los españoles que hemos perdido a miles de personas y muchos puestos de trabajo.

-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la gestión del Gobierno?

-Ha habido muchas cosas de chiste. No es de un Gobierno serio que nos hayan colado mascarillas fake. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Muriéndose cada día centenares de personas y no ha habido nadie que haya dicho "basta, hasta aquí". Se han reído de nosotros y un Gobierno de un país serio como España no puede permitir que se rían de nosotros.

-Como madrileño, ¿qué le parece que la Comunidad aún no haya pasado a la fase 1?

-Tengo a muchos familiares y amigos disgustados con este tema. Desconozco si el problema es político o sanitario, pero la realidad es que Madrid es el timón de España y esperemos que pronto se ponga en marcha.

-¿Entiende las caceroladas de los últimos días?

-La gente tiene el derecho de poder quejarse por lo que los políticos han hecho. Es cierto que hay que guardar distancia social y llevar mascarilla. Hay que ser prudente y cumplir las normas, pero ¿por qué no va a poder salir a la calle la gente a expresar su opinión libremente y sin miedo?

-De responsabilidad política a ciudadana. ¿Cómo la ha visto?

-También ha habido cosas que no me han gustado. No es lógico que una persona se queje de cómo han actuado los políticos pero luego no cumple las normas, salen sin mascarilla, no guarda la distancia social… La responsabilidad de la gente es también muy importante. Sí, vamos a quejarnos, pero también vamos a ayudar.

-Acabemos hablando de fútbol. ¿Dónde estará Negredo la próxima temporada?

-Ahora estoy entrenándome en casa y no le cierro la puerta a nadie, pero quiero ser cauto, desconectar un poco y pensar bien la decisión de mi futuro.

-¿Qué le pareció el regreso de la Bundesliga y qué piensa del futuro regreso del fútbol en España?

-Son sentimientos contradictorios. Los futbolistas queremos jugar, y entiendo que es importante acabar los campeonatos, pero siempre con un toque de seguridad. Por ejemplo, hay cosas que se vieron en la Bundesliga que me chocan. Hay distancia social en los banquillos con gente que ha pasado los test varias veces, vamos que no está contagiada, pero luego están juntos en el vestuario o en una barrera. O agarran a rivales. Es extraño y no tiene mucha lógica. Y también reconozco que sin aficionados el fútbol es muy feo. Lo he vivido dos años en Emiratos y conozco perfectamente esta sensación.