El Atalanta no salió bien parado de su visita a Florencia para la Copa de Italia . Los locales ganaron el partido (2-1) y serán el equipo que en la próxima ronda del torneo se mida al Inter de Milán mientras los visitantes se quedaron en la cuneta.

Tampoco en lo extradeportivo fue un buen partido para los de Gian Piero Gasperini , que tras el encuentro tuvo unas duras palabras para unos seguidores del conjunto florentino que la habían tomado con él durante el encuentro.

Ya mientras rodaba la pelota por el césped el técnico respondió a los insultos de una parte de la grada del estadio Artemio Franchi, que le insultó cuando salió a reclamar a la banda , pidiéndoles que se callasen. Pero después en rueda de prensa ya no pudo contenerse.

«Nunca insulté a nadie. Estaba tratando de motivar a mi equipo y escuché varias veces que me han gritado 'hijo de p...'. Mi madre estuvo en la guerra para darle derechos a estos imbéciles. Ellos sí que son los hijos de p... No lo acepto, no me gustan estas groserías de maleducados», estalló Gasperini.