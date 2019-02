La selección de fútbol de Japón no entiende de decepciones ni de derrotas dolorosas. El combinado nipón perdió ayer la final de la Copa de Asia ante Catar, sorprendente campeón (1-3), pero se marchó del campeonato con la cabeza bien alta y con su habitual elegancia y educación.

Los japoneses dejaron su vestuario impoluto, en una lección de deportividad y civismo. Así lo ha mostrado la cuenta oficial de Twitter de la Copa de Asia. Además, en la pizarra, escribieron gracias en tres idiomas, inglés, árabe y japonés.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd