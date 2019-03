Tercera división Contundente sanción de la Juez Única de Competición al técnico de la UD La Granja El club segoviano anuncia la intención de recurrir los diez partidos de castigo a Diego Yepes

La Juez Única de Competición de la Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez, ha impuesto una sanción de diez partidos a Diego Yepes, entrenador del CD La Granja (grupo VIII de Tercera División), por dar instrucciones a su equipo desde la grada mientras cumplía un partido de sanción. El técnico del conjunto segoviano se perderá prácticamente el resto de la temporada porque faltan once jornadas por disputar. Su equipo, que ha sumado tres puntos de los últimos veinticuatro posibles, se encuentra en posiciones de descenso a la Regional de Aficionados

La Federación Española de Fútbol gestiona el grupo VIII de la Tercera División desde el pasado 20 de diciembre, tras retirarle las competencias a la Federación de Castilla y León, y es la Jueza Única de Competición quien se hace cargo de las sanciones en este grupo. En el caso de Diego Yepes se ha mostrado contundente y el presidente del club segoviano, Pablo Alejandro, considera que el castigo a su enrenador es «desproporcionado».

El técnico del CD La Granja fue sancionado con un encuentro tras la tarjeta roja que vio en el partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de liga ante la Gimnástica Segoviana. En la jornada siguiente, en la que el conjunto granjeño jugaba en su campo ante el Bupolsa, Yepes o se sentó en el banquillo, pero se situó en las escaleras que accedían a la grada, dando instrucciones al equipo tal y como señaló el árbitro del choque, Javier Hernández Álvarez, en el acta.

De esta manera, la Juez Única de Competición estimó lo reflejado en el acta como infracción del artículo 55 del Código Disciplinario de la RFEF, susceptible de ser sancionado con suspensión de 4 a 20 partidos o de uno a seis meses, imponiendo al entrenador del CD La Granja diez partidos de sanción, además de una multa económica.

El club segoviano ha mostrado su intención de recurrir la sanción al considerarla «desproporcionada» según afirmó su presidente, Pablo Alejandro, mientras que Diego Yepes afirmó no entender la sanción «porque no me dirigí a los árbitros, no insulté a nadie ni agredí a nadie, pero me han equiparado la sanción a otras por acciones mucho más graves que ocurren en el fútbol».