La comparativa de velocidad de Higuaín y Cristiano que arrasa en las redes

Un vídeo publicado por la Juventus en sus redes sociales está arrasando al comparar la velocidad punta de Cristiano Ronaldo con la de su compañero Gonzalo Higuaín.

El voluntarioso Pipita, el primero en realizar el ejercicio, sale mal parado ante el potentísimo sprint de la estrella portuguesa, al que le tocó salir a continuación del argentino.

Getting in the sprints 🏃🏻💨#FinoAllaFinepic.twitter.com/vJ2huf8ZNG