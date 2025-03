¿Cómo puede afectar el coronavirus a la Champions, la Liga y la Eurocopa?

El coronavirus ya ha echado raíces en los eventos deportivos de medio mundo y, desde ayer, también ha sembrado su semilla en España. Según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa , tras una reunión mantenida con las comunidades autónomas y el CSD, la decisión tomada para las próximas semanas es celebrar a puerta cerrada todos los acontecimientos deportivos que conlleven la masiva afluencia de aficionados procedentes de países considerados como zonas de riesgo del Covid-19 , como son las regiones italianas de Lombardía, Corea del Sur, Japón, China, Irán y Singapur.

De este modo, Sanidad ha acordado recomendar que se celebren con las gradas vacías el partido de la Euroliga de baloncesto entre el Valencia Basket y el Olimpia de Milán, que se disputa mañana; el duelo de vuelta de los octavos de Champions que enfrenta al Valencia y al Atalanta, el martes 10 de la próxima semana; el Getafe-Inter, encuentro de vuelta de los octavos de la Europa League, con fecha para el jueves 19 de marzo; y ese mismo día, el partido de vuelta de la EuroCup femenina de baloncesto entre Girona y Venecia.

Estas medidas de precaución, que ya se han tomado en otros muchos países europeos y del resto del mundo, Sanidad también las extiende a eventos deportivos no profesionales contra equipos que vengan de estas zonas de riesgo. Aun así, el ministro Illa no quiere, de momento, especular más allá de este anuncio e, incluso, rebaja la alarma social comunicando que los distintos eventos deportivos que no supongan una llegada importante de gente proveniente de los países más afectados por el Covid-19 se seguirán llevando a cabo con normalidad: «Estos casos se pueden celebrar sin necesidad de que sean a puerta cerrada porque se puede identificar y hacer un seguimiento a todos los que acudan», especifica.

La medida tuvo rápido eco en Italia, consciente de que el virus se está propagando con celeridad en los últimos días y ello tiene consecuencias colaterales, donde se preguntaban si en los próximos días se valoraría también disputar a puerta cerrada el partido Barça-Nápoles de Champions (18 de marzo) y el Sevilla-Roma de Europa League (12 de marzo ), aunque se trata de dos de equipos italianos que no están situados en el norte del país. Lo que es seguro es que el Inter-Getafe de la ida (12 de marzo) también será sin público y se valora la posibilidad de que los medios de comunicación tampoco tengan acceso al Giuseppe Meazza.

Ayer, también hubo reacciones públicas con vistas al futuro de las rondas finales de Champions y de la Eurocopa , que este verano se jugará en doce países, uno de ellos Italia, con Roma como sede. Como también ha hecho el COI respecto a los Juegos de Tokio, el presidente de la UEFA quiso mandar un mensaje tranquilizador: «Estamos siguiendo con atención la evolución de la epidemia. En este momento no hay prevista la suspensión de ningún partido. Seguimos las decisiones y recomendaciones de los diferentes Estados», explicó Aleksander Ceferin durante la apertura del 44º Congreso Ordinario de la UEFA , que se celebra en Ámsterdam.

El plan es similar en la Liga. La pasada semana, Javier Tebas ya avisó en un encuentro con periodistas extranjeros que tienen un plan en marcha para que la Liga no se vea obligada a retrasar partidos, situación que provocaría un caos en el calendario: «Tenemos una Comisión abierta llamada Coronavirus siguiendo este tema, y hemos preparado un plan para diferentes ciudades sobre si se puede jugar a puerta cerrada o no. Una cosa es suspender un partido y otra es no jugarlo. Trabajamos en la previsión y no en la improvisación».