Fútbol Los clubes que rompen el mercado con dinero ajeno Detrás de PSG, City o Inter, señalados por Tebas como «tramposos», se esconde una compleja arquitectura financiera para poder fichar estrellas

Tomás González-Martín Deportes

@_abc.es Actualizado: 19/08/2018 02:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son tramposos, manifiesta Javier Tebas con rotundidad. Son clubes que viven del nuevo estilo económico creado por las multinacionales y los Estados, que se introducen en el mundo del fútbol para dirigir equipos con enormes inyecciones de dinero externo, un capital que no consta en los presupuestos y que permite la ejecución de grandes fichajes que rompen los precios de mercado gracias a una financiación conseguida fuera del negocio del balompié, gracias al petróleo, el gas o empresas multimillonarias de China. Ustedes pueden pensar, ajenos a estos movimientos de capitales que traspasan fronteras, que mientras paguen bienvenidos sean. El problema es que esos clubes, y esos pagos, pueden venirse abajo de golpe si el jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, dueño del Manchester City, o el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani, propietario del PSG, o el chino Zhang Jindong, accionista mayoritario del Inter, tiene el capricho de cerrar el grifo mañana. Esas entidades se hundirán de nuevo en la mediocridad.

El PSG fichó a Neymar con 225 millones procedentes de Qatar; es un dinero estatal y es un club de estado, con dinero del petróleo y el gas, en un país donde no hay un parlamento político para que alguien pida cuentas a la familia real de Qatar por pagar estos fichajes para un club francés que no produce ese dinero

El presidente de la Liga ha denunciado en la entrevista concedida a ABC el peligro de esta construcción de castillos sin cimientos, que ha generado un crecimiento insoportable de los precios de los futbolistas sin que haya solidez económica que lo justifique.

El caso artificial de Mbappé: la Oficina de Turismo de Catar abonó al Mónaco 150 millones, de los 180 que hay que pagar por el fichaje, pero «en la UEFA consta como cedido» porque el Fair Play financiero ha impedido al PSG introducir ese pago del traspaso en las cuentas de 2017 y en las actuales de 2018; continúa como «cedido», pero el Mónaco ya cobró 150 millones en agosto del año pasado

Nuestro país vivió un ejemplo de esa volatilidad. El Málaga pujó por la Champions en 2012 cuando el jeque qatarí Abdullah bin NasserAl-Thani, primo del dueño del PSG, compró el club andaluz y realizó fichajes que le hicieron brillar en la Copa de Europa. Un año más tarde, el jeque cortó el grifo y el Málaga sobrevive en Segunda. Piterman y otros inversores caprichosos también hundieron al Racing de Santander y otros equipos en etapas anteriores, dejando deudas indignantes.

Real Madrid, Barcelona, la Liga española y la Bundesliga, critican esta permisividad con las financiaciones externas que realizan estados dictatoriales, como Emiratos Árabes y Qatar, que no tienen que ajustar cuentas ante un parlamento político, o que llevan a cabo multinacionales como el Suning Appliance Group chino, que compró el 68,55 por ciento del Inter, un club arruinado hasta hace dos años y que tiene prohibido realizar traspasos por parte del Fair Play de la UEFA. El City y el PSG han destrozado los precios del fútbol con un dinero que no producen y han encarecido el coste de los jugadores a todos. Real Madrid, Barcelona y Bayern, que justifican sus cuentas ante sus socios o accionistas, no pueden competir con ellos.

Mbappé, engaño económico

¿Cómo funcionan el PSG y el City para evitar el control de la FIFA y la UEFA? Los fichajes de Neymar y Mbappé por el conjunto francés son la mejor prueba del engaño. «Cuando el PSG pagó la cláusula de Neymar al Barcelona en julio del año pasado, fue el gobierno de Catar el que aportó los 225 millones para que el París Saint Germain ejecutara el fichaje», señala a ABC un profesional que estuvo al tanto de la operación. Un director general de nuestro fútbol vivió aún más cerca la adquisición de Mbappé. «Nasser Al -Khelaifi (presidente ejecutivo del PSG) llamó por teléfono a Qatar para pagar al Mónaco los primeros 150 millones del traspaso, que tiene unas variables de 30 millones más. El PSG recibió entonces un cheque firmado por la Oficina de Turismo de Catar para satisfacer la contratación».

El artificio de toda esta operación se envolvió en toda una gran trampa que alimenta de argumentos la denuncia constante de la Liga y la Bundesliga: «El Fair Play financiero de la UEFA impedía al PSG abonar en un mismo verano 225 millones por Neymar y 150 por Mbappé, pues cubrirían su presupuesto, y lo que se hizo fue un pago real al Mónaco que ante la UEFA consta en diferido», concreta este director general de un equipo español. «Oficialmente, Mbappé estaba cedido la temporada pasada y ahora volverá a constar como cedido, porque el PSG tampoco puede hacer legal este año el pago de 150 millones, ya que volvería a violar el Fair Play».

PSG y City encubren estos enormes pagos en fichajes con la obtención de grandes contratos publicitarios individuales que se ciñen a las estrellas fichadas, no a la entidad. La UEFA vigila esta ingeniería y expone a estos «equipos de estado» que sus presupuestos son menores que todos esos gastos en jugadores e ingresos publicitarios. Por eso, París Saint Germain, Manchester City e Inter, entre otros, traspasan futbolistas con el fin de dar aire a sus cuentas oficiales y tener luz verde para hacer nuevas contrataciones. Pero el equipo italiano debe tanto dinero que no puede abonar traspasos y se concentra en conseguir cesiones de buenos futbolistas, a los que puede pagar grandes sueldos estirados en cuatro años.

Un Fair Play para los ricos

¿Cómo trabajan City y PSG para cumplir el Fair Play? La débil UEFA les permite tener un «Fair Play a la carta», como señala un dirigente de un club español. «Los dos clubes tienen destinadas personas que dialogan periódicamente con la UEFA para saber qué dinero pueden invertir en traspasos e informar de las transferencias y cesiones que realizan» para reducir el coste de su plantilla y dar vía libre a otra contratación. Ahora intenta fichar a Filipe Luis. «¿Se imagina que nuestros veinte clubes de la Liga tuviéramos dedicados periódicamente a profesionales para hablar con UEFA y conocer los gastos permitidos?».

Jorge Mendes manifestó a ABC que los fondos de inversión deben ser admitidos en el fútbol, porque salvan a muchos equipos. Es otra variante de la trampa, pues solo sirven para financiar fichajes, pero es un dinero que tampoco consta en los presupuestos. Detrás de estas actuaciones hay egos grandiosos. Jeques, emires y ricos de Asia y Rusia que quieren figurar como los hombres que trajeron figuras a clubes que no eran grandes.