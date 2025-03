Las claves del regreso de la Liga

El partido entre el Éibar y la Real Sociedad, el 10 de marzo, a puerta cerrada, echó el telón del fútbol español. Esa ausencia del público en Ipurúa presagiaba el cierre total de la Liga. No sé sabía hasta cuando. Quedaban nueve minutos para las diez de la noche de aquel martes. La competición ha estado encarcelada durante tres meses. Ayer, Pedro Sánchez anunció que las ligas podrán disputarse a partir del lunes 8 de junio. El balón enciende la luz al final del túnel.

Es el punto de partida para reanudar la competición. La declaración del presidente del Gobierno concede vía libre para que los equipos puedan entrenarse conjuntamente y con toda normalidad a partir de mañana, pues el protocolo del retorno del fútbol exige dos semanas de sesiones en grupo antes de subir el telón con la jornada 28 de nuestra Liga. Los catorce días necesarios se cumplen precisamente el 8 de junio. Pero ese no será el día del primer partido.

El 8 de junio acaba el protocolo exigido, eso implica que los equipos podrán entrenarse con veintidós jugadores a partir de mañana. El protocolo contempla dos semanas de trabajo con plena normalidad para permitir la competición. El 8 de junio se cumplirá ese periodo. Podrían jugarse esa noche los primeros partidos de la jornada 28 de la Liga española. El proyecto inicial es comenzar el viernes 12 de junio con el derbi Sevilla-Betis

La idea de la Liga, expresada por su presidente a lo largo de esta lucha por encender de nuevo la luz de los estadios, es volver «el 12 de junio», viernes. El proyecto es celebrar ese segundo estreno de la campaña con un gran partido, el Sevilla-Betis, que será promocionado televisiva mente a escala internacional para anunciar que la Liga vuelve y enganchar al espectador con un duelo fratricida y caliente. Los derbis sevillanos solo son superados en audiencia en España por el Real Madrid y el Barcelona.

Los cuarenta y dos clubes respiran. Son los que pagan y los que no podían seguir abonando salarios sin recaudar nada, con la persiana bajada. Los ERTE aplicados por la mayoría de los equipos profesionales , criticados por muchos frentes, reducen los gastos durante unos meses, pero nada más.

Tebas: «Es el fruto de un trabajo de todos»

Javier Tebas era elocuente: « Estamos muy contentos por la decisión, es fruto del gran trabajo de clubes, jugadores, técnicos, el CSD y los agentes implicados. Pero es muy importante seguir las normas sanitarias y que la evolución de la pandemia nos respete, no podemos bajar la guardia». La patronal añadía: «Celebramos y nos alegramos de la decisión final tomada, en una coordinación importante con Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Sanidad y otros agentes».

Los horarios, desde las 18.30 a las 23. La Liga estudia jugar las once jornadas durante 38 días consecutivos, dos jornadas por semana. Habrá fechas con dos encuentros y otras con tres. Como mandará el calor, el proyecto presenta un margen de horarios desde las 18.30 horas a las 23. Cuando haya tres partidos en un día, los horarios que se analizan son: 18.30 o 19 horas, 20.45 o 21 horas y 22.30, 22.45 o 23 horas, según donde se juegue. Es muy distinto Sevilla que Bilbao o Granada que San Sebastián

Han sido noventa días de negociaciones muy duras, con incomprensiones iniciales por parte de un sector del Gobierno, que hablaban del fútbol como si fuera una casta. Lo que pedía este sector profesional era simplemente coherencia, poder entrenar en el campo de fútbol cuando hay opciones para ello. Han sido meses teñidos de enfrentamientos entre Tebas y Rubiales que no ayudaban. Hasta que Irene Lozano los confinó a los dos en el Palacio de Viana durante ocho horas y consiguió un pacto de caballeros para acabar con la mala imagen que daban del fútbol nacional y firmar acuerdos óptimos para las partes.

Esa entente fue buena para la Liga. Aunque, como dijo Ángel Torres, presidente del Getafe, la patronal tuvo que poner dinero, como siempre, para alcanzarlo. Tebas se comprometió a aportar a la Federación 30 millones de euros extraordinarios, además del dinero que ya le concede anualmente.

La rúbrica significaba que el CSD dialogaría periódicamente con la patronal del balón para el regreso de la competición. Y la Federación no pondría palos en las ruedas. Ayudaría a un retorno que era imprescindible empresarialmente para evitar agujeros económicos más graves. En este sentido, Luis Rubiales admitió que las once jornadas que restan del campeonato se jueguen también los lunes por necesidad del calendario.

Por fin entrenará un once

Los entrenadores ya han logrado la libertad de trabajo que tanto esperaban. Desde mañana podrán hacer partidos once contra once, sesiones de presión con un equipo entero, movimientos de repliegue y defensa. Los futbolistas no entendían que tuvieran que entrenar cinco contra cinco, cuando la cercanía con el compañero era mayor por hacerlo en una zona reducida que si disputaban un encuentro normal.

El calendario, en los próximos días. Conseguido el paso final para empezar a jugar, la Liga se pone a programar con Roures y otros operadores los 110 partidos repartidos en 38 días. Esta semana podríamos conocer las primeras fechas y horarios

Ahora veremos si las plantillas pasan un nuevo test médico la próxima semana al iniciarse la fase final previa a la competición. Es seguro que las plantillas serán sometidas a los test antes y después de cada encuentro. Habrá una concentración previa a la jornada 28, que los jugadores desean que sea mínima, cuatro o cinco días.

Conseguida la luz verde para salir del túnel negro, Tebas organizará en las próximas horas el campeonato al detalle, con los partidos de cada fecha. Se disputarán dos jornadas por semana. Serán 38 días de fútbol sin descanso y cada club jugará con un mínimo de 72 horas de intervalo. Algunos futbolistas y varios equipos, especialmente modestos, querían comenzar la Liga más tarde y obtener más tiempo de entrenamiento. Eran intereses particulares.

El interés general de los clubes es jugar cuanto antes, ahora que la situación mejora, y poder comenzar la siguiente campaña a finales de septiembre. Miran a largo plazo .