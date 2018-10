Barcelona-Real Madrid El partido que paraliza medio planeta LaLiga exporta la pasión del clásico con eventos en diferentes países como Tanzania, Singapur, China o Uzbekistán, donde se reunieron 13.000 personas para ver el encuentro

A las once y cuarto de la mañana, más de 3.500 personas se sentaron frente a una pantalla gigante para disfrutar del clásico en Miami, en una fiesta, al estilo de las barbacoas familiares y que se había promocionado con jugadores de los Miami Heat y los Miami Dolphins. En Uzbekistán se reunieron más de 13.000 personas en el estadio, que contó con espectáculo musical. Son dos de las acciones que ha desarrollado LaLiga para que el Barcelona-Real Madrid sea una vivencia planetaria. «Veías a las peñas en Uzbekistán y podías pensar que estabas en el Bernabéu. En total, hay 19 diferentes eventos en 18 países como India, Malasia, Singapur, Tailandia, China, Sudáfrica, Tanzania o Colombia, y se ha vivido con la misma pasión. Aunque sí que intentamos conocer las peculiaridades de cada mercado para que llegue más al seguidor en cada rincón del mundo. No en todos los países se vive igual, pero el lenguaje del fútbol es universal», explica Óscar Mayo, director de desarrollo internacional de LaLiga.

Es el partido planetario, que se visiona en más de 180 países y que tiene 700 millones de seguidores en las redes sociales.

«La clave es que tenemos un producto que hace acercar la adrenalina del fútbol como una experiencia única. El espectáculo cada vez es mejor, y la producción de televisión es difícilmente mejorable», subraya. Aún sin datos reales, afirma que el clásico tiene 650 millones de espectadores potenciales y que no se nota la ausencia de Messi ni Cristiano porque el partido en sí es mucho más. «El partido en sí está por encima. Obviamente son dos jugadores muy importantes, pero lo hemos visto con los contratos televisivos: no notamos la baja de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Y no solo son Barcelona y Real Madrid. Tener un producto internacional y global con el que medio mundo se para sube el valor de nuestra Liga. En Japón, el tercer equipo más seguido es el Eibar, y en México hicimos eventos similares de promoción con un Barcelona-Atlético de Madrid. También se conoce mucho al Valencia o al Sevilla, por todos sus éxitos fuera de nuestro país», continúa Mayo, que confiesa que también la pasión va por bandos. «En Miami y en la India suele haber más camisetas del Barcelona. En Sudáfrica o en Tanzania, más del Madrid. Pero suele estar muy igualado».

«Cada año el nivel de interés es mayor. Nos orgullece como responsables de que está creciendo, que también hace subir la marca España. Tener un producto internacional y global que medio mundo se para sube el valor de nuestra liga. Y eso conlleva más recursos, ser más competitivos, seguir ganando en Europa y contar con los mejores jugadores del mundo», concluye.