La cinta contra los golpes en la cabeza que revolucionará el fútbol

Según los datos que maneja la Asociación Española de Médicos del Fútbol, cada año se notifican alrededor de 25.000 traumatismos craneoencefálicos en todo el mundo durante la disputa de partidos, ya sea a nivel profesional o amateur, en encuentros de chicos o ... de chicas, aunque seguramente «serán bastante más», confiesa el doctor Rafael Ramos , presidente de dicho organismo. Un preocupante dato que no pasa por alto ni la FIFA ni las distintas federaciones de cada país, que cada vez son más conscientes de que los impactos en la cabeza, sobre todo durante la práctica del fútbol en edades formativas y en mujeres, son décimos de lotería comprados que hacen aumentar las posibilidades para desarrollar en el futuro una enfermedad neurológica degenerativa como la demencia o el alzhéimer.

«Protegemos las tibias, los tobillos, las rodillas o las manos de los porteros, pero no protegemos la cabeza. Eso no tiene ningún sentido», explica a ABC el doctor Tomás Calero, durante treinta años jefe de los servicios médicos del Real Betis. Ahora en otras funciones dentro del club andaluz, el galeno está cerca de ver cómo su gran proyecto de jubilación toma forma: «Yo he vivido experiencias muy graves en el fútbol, como la parada cardiorrespiratoria que sufrió Miguel García en El Helmántico o el traumatismo craneoencefálico de Perquis , con pérdida de conciencia y doble fractura de mandíbula. Estas y otras muchas situaciones me hicieron plantearme cómo podíamos proteger la cabeza de los futbolistas, una de las urgencias que no tiene escudo alguno».

El galeno pensó en una cinta que rodeara la cabeza, al estilo de los jugadores de tenis de finales del pasado siglo -John McEnroe, verbigracias-, y que sirviera para absorber el impacto de los golpes entre un 35 y un 50 por ciento. Además, la cinta debería ser ligera y cómoda para el futbolista, para que ni siquiera percibiera que la lleva puesta: «Los golpes en la cabeza no son ninguna tontería -de hecho, en el fútbol británico está prohibido golpear el balón con la cabeza hasta los doce años-, sino todo lo contrario. Y su efecto se multiplica por diez en niños y mujeres. Yo llevaba años dándole vueltas, porque cascos como el que llevó Petr Cech me parecían demasiado agresivos, incómodos y poco útiles, sobre todo en partidos a elevadas temperaturas. Por eso pensé en una cinta».

Precedente en la NFL

La cinta, además de proteger las cabezas de los futbolistas, no debía producir ningún tipo de influencia en la acción natural de cabecear un balón, y para aunar estos dos objetivos el doctor Calero acudió a Equs Design, empresa sevillana dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de productos innovadores. Esta empresa se puso en contacto con 2nd Skul l , negocio norteamericano que en 2016 se proclamó ganador del NFL’s Health Head Teach Challenge, concurso donde se premia a los productos más innovadores para la protección de la cabeza en el fútbol profesional americano. Lo hizo gracias a un gorro denominado Cap Pro .

Este gorro se coloca dentro del casco y otorga un 15% extra de absorción durante un impacto en la cabeza. La diferencia de tamaño de las cabezas hace que algunos cascos que se utilizan en la NFL puedan dejar ciertos espacios vacíos, y un golpe sobre un casco con espacios vacíos puede acelerar el movimientos del cerebro contra el cráneo. Con este gorro, este impacto queda casi en su totalidad amortiguado.

«Les contamos la idea de Tomás Calero y les encantó, y de ahí nació 2nd Skull Europa con el objetivo de poner en funcionamiento la Headband, la cinta de protección de las cabezas para el mundo del fútbol», explica a este periódico Alberto Maraña , director de tecnología de Equs Design. Si no hay imprevisto, y tras meses de negociación, en las próximas semanas esperan cerrar un acuerdo con la Federación para que esta cinta salga al mercado de la mano del organismo que encabeza el fútbol en España, y a un precio accesible que podría rondar los 40 euros: «A Helena Herrero -jefa de los servicios médicos de la Federación- le encantó la idea, y el Comité Técnico de Árbitros también dio su visto bueno», desvela el doctor Calero.

Cómoda y transpirable

La cinta, de solo cuatro milímetros de grosor y transpirable, está hecha de poron xrd , patente de Roger Corporation. Este material es muy similar a la espuma de poliuretano y gracias a él se absorbe de media un 53% de los impactos en la cabeza, porcentaje que varía algo para arriba o para abajo dependiendo de la zona de la cabeza en la que se reciba. La cinta consta de cinco partes, todas ellas homogéneas excepto la frontal, que es la más grande y esta recubierta de un material llamado curv, propiedad de Samsonite, que está compuesto de fibra de carbono. En el caso de la cinta para los futbolistas se utilizaría f ibra sintética en lugar de la de carbono, y de este modo el futbolista en ningún momento tendría la sensación de estar golpeando el balón como si tuviera algo extraño en la cabeza. El tacto con la pelota permanece inalterable.

«Lo hemos probado con jugadores de Primera y Segunda división, tanto en hombres como en mujeres, y así nos lo han corroborado. Y, lo más importante, un impacto grave para la cabeza pasará a ser leve gracias a esta cinta», detallan desde Equs Design . «La cinta será una coraza de seguridad y de prevención para el fútbol formativo, y la idea a medio plazo también será llevarlo al fútbol profesional», sentencia el doctor Calero.