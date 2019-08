Cierre del mercado de fichajes de la Premier League en directo

Actualizar

19.00Scott Carson llega al Manchester City.

18.47Nuevo fichaje del Tottenham. El conjunto londinense hace oficial la llegada de Ryan Sessegnon.

18.34El Liverpool cede a Ejaria al Reading por una temporada.

18.32OFICIAL: Danny Drinkwater llega al Burnley desde el Chelsea.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D

18.30OFICIAL: Giovani Lo Celso se marcha cedido una temporada al Tottenham con opción de compra.

18.05OFICIAL: Pedro Porro se marcha al Manchester City.

18.00¡Cierra el mercado de la Premier League! En los próximos minutos les mostraremos todos los movimientos que se vayan oficializando.

17.59Andy Carroll ficha por el Newcastle.

17.57El Arsenal hace oficial la llegada de Kieran Tierney, procedente del Celtic de Glasgow.

17.55Últimos cinco minutos antes del cierre del mercado de fichajes y muchos nombres en el aire... Bale, Pogba, David Luiz, Lo Celso...

17.50El Newcastle ficha al lateral del Amiens Emil Krafth. El jugador sueco firma contrato hast el 30 de junio de 2023.

17.35OFICIAL: El centrocampista australiano Aaron Mooy se convierte en nuevo jugador del Brighton.

17.29Eddie Nketiah, una de las jóvenes promesas del Arsenal, sale cedido por una temporada con destino al Leeds United.

17.24OFICIAL: Lukaku nuevo jugador del Inter de Milán.

17.10Según informa «Telegraph», el Tottenham Hotspur y el Fulham han llegado a un acuerdo para el traspaso del joven lateral inglés Ryan Sessegnon al equipo de Pochettino.

16.58Josh Grant, jugador del Chelsea, se marcha cedido al Plymouth en busca de minutos.

16.53Mientras estamos pendientes del mercado de fichajes, este periódico ha podido saber que el Real Madrid descarta la incorporación de Neymar.

16.53 El Tottenham cede a Carter-Vickers al Stoke City.

16.28El Watford hace oficial el fichaje de Ismaila Sarr.

16.25El West Bromwich Albion hace oficial el fichaje de Charlie Austin.

16.20Según «The Sun», el Tottenham está muy interesado en la compra del lateral Hysaj. El Nápoles insiste en pedir 25 millones para cerrar el traspaso.

16.06Según informa la «BBC», el West Bromwich Albion, ha cerrado la cesión por una temporada de Diangana, jugador del West Ham.

16.03El delantero Charlie Austin ha realizado la revisión médica previa a su llegada al West Bromwich Albion, según informa «Tuttomercato».

16.00El nuevo lateral derecho del Manchester City, Joao Cancelo, ha concedido su primera entrevista y ha asegurado que «está preparado» para disputarle la titularidad a Kyle Walker.

15.45Según «BBC», el centrocampista del Chelsea, Danny Drinkwater podría marcharse cedido al Burnley por una temporada.

15.40Según «The Sun», Kieran Tierney, jugador del Celtic, está pasando la revisión médica con el Arsenal, tras acordar ambos clubes un traspaso de 23 millones de euros.

15.35El Crystal Palace ha presentado una nueva oferta de 36 millones de euros al CSKA de Moscú por Chalov, según informa «Sky Sports».

15.30Según «The Sun» Andy Carroll y el Newcastle United han llegado a un acuerdo.

15.20Según «Mirror», el representate Jorge Mendes está intentando colocar a Bruno Fernandes en el Manchester United.

15.14Pellegrini ha confirmado que no habrá más incorporaciones para el West Ham.

14.53Dean Smith ha confirmado que el Aston Villa no realizará más fichajes en este cierre de mercado en la Premier.

14.20Jean Kevin Augustin sería elegido por el Crystal Palace por si sale Zaha a última hora.

Klopp: “No answer,” when asked if he had the chance to bring Coutinho back.

Asked about potential new signings today, “Not likely so if you have something else to do, go and do it.” #LFC