Chelsea - Brighton en directo

45'+3' Final primera parte, Chelsea 1, Brighton and Hove Albion 0. 43' Corner, Chelsea. Corner cometido por Shane Duffy. 43' Remate rechazado de David Luiz (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área. 41' Eden Hazard (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.

41' Falta de Dale Stephens (Brighton and Hove Albion). 38' ¡Gooooool! Chelsea 1, Brighton and Hove Albion 0. Olivier Giroud (Chelsea) remate con la izquierda desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Callum Hudson-Odoi con un centro al área. 36' Remate fallado por Eden Hazard (Chelsea) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. 35' Remate fallado por Florin Andone (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yves Bissouma. 33' Remate fallado por César Azpilicueta (Chelsea) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de Callum Hudson-Odoi con un centro al área.

31' Se reanuda el partido. 31' Cambio en Brighton and Hove Albion, entra al campo Anthony Knockaert sustituyendo a Solly March debido a una lesión. 29' El juego está detenido debido a una lesión de Solly March (Brighton and Hove Albion). 29' Remate rechazado de Olivier Giroud (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Callum Hudson-Odoi con un centro al área. 27' Remate fallado por Olivier Giroud (Chelsea) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de César Azpilicueta con un centro al área.

19' Remate rechazado de Emerson (Chelsea) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. 18' Remate rechazado de Olivier Giroud (Chelsea) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jorginho. 17' Eden Hazard (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario. 17' Falta de Shane Duffy (Brighton and Hove Albion). 16' Fuera de juego, Brighton and Hove Albion. Solly March intentó un pase en profundidad pero Alireza Jahanbakhsh estaba en posición de fuera de juego.

16' Remate fallado por César Azpilicueta (Chelsea) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. 12' Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva. 12' Falta de Florin Andone (Brighton and Hove Albion). 12' Remate fallado por Olivier Giroud (Chelsea) remate de cabeza desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Eden Hazard con un centro al área tras un saque de esquina. 11' Corner, Chelsea. Corner cometido por Shane Duffy.

11' Remate rechazado de Callum Hudson-Odoi (Chelsea) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de N'Golo Kanté. 9' Fuera de juego, Brighton and Hove Albion. Lewis Dunk intentó un pase en profundidad pero Florin Andone estaba en posición de fuera de juego. 7' Corner, Chelsea. Corner cometido por Solly March. 7' Corner, Chelsea. Corner cometido por Gaëtan Bong. 5' Andreas Christensen (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.

5' Falta de Florin Andone (Brighton and Hove Albion). 4' Falta de David Luiz (Chelsea). 4' Florin Andone (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en campo contrario. 2' Falta de Yves Bissouma (Brighton and Hove Albion). 2' Callum Hudson-Odoi (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.

Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento