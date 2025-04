Manchester City, rival del Real Madrid: talento a raudales con el «sello Guardiola»

A nadie debería sorprender a qué juega el Manchester City . Tal y como hizo antes en el Barcelona y el Bayern de Múnich, Guardiola ha vuelto a contagiar su idea a los futbolistas y el equipo se mueve al compás de la misma. Sin embargo, esta temporada han surgido las primeras dudas en torno al proyecto, pues tras conquistar las dos últimas Premier League, el City está ahora a más de diez puntos del Liverpool, decidido a romper su sequía en Inglaterra. Este City, por tanto, puede no dar tanto miedo como en años anteriores, pero eso no quita que siga siendo un equipazo y, para muchos, uno de los principales candidatos a ganar la Champions.

Respecto al año pasado, la principal novedad en su once titular es la de Rodrigo en la medular. El exrojiblanco no ha tardado en ganarse la confianza de su entrenador y es la manija del equipo en el centro del campo. Una circunstancia que no debería extrañar a nadie, pues es de ese tipo de jugadores que se adaptan como anillo al dedo a lo que pide un perfil como el de Guardiola.

Por detrás suya juega una defensa de cuatro , con dos laterales de amplio recorrido como pueden ser Walker o Cancelo en la derecha y Mendy en la izquierda. En el centro de la zaga, Guardiola ha reconvertido por enésima vez a un centrocampista en central, como ha pasado con Fernandinho , que suele acompañar a Otamendi . En la portería, Ederson es un fijo. Cabe decir que el City no es un equipo especialmente fiable en este aspecto, habiendo recibido 19 goles en 17 partidos en la Premier. Su tendencia a jugar con la defensa adelantada y el hecho de que conceda tantas ocasiones a su rival le han penalizado en muchos duelos.

Un ataque con alternativas

Unos metros más adelante, el panorama es aún mejor. La acumulación de talento es tal que Guardiola vive en una especie de sueño húmedo para desarrollar su juego. Rodrigo ejerce de mediocentro único y por sus botas pasa la transición defensa-ataque. Él lleva la pelota a «peloteros» como De Bruyne, Bernardo Silva o David Silva , quienes se encargan de hacer magia más cerca de la portería. El entendimiento entre ellos puede ser tan magnífico que acaba siendo abrumador, siendo el City un claro dominador en casi todos los encuentros, en los que suele acabar sometiendo a sus rivales a base de crear jugadas ofensivas.

En la delantera se repite esta premisa. Jugadores talentosos que son capaces de combinar en los últimos metros y no están exentos de gol. Así, Agüero, Sterling, Mahrez o Gabriel Jesús ofrecen opciones tanto por fuera como por dentro. Y cuando la cosa se atasca, siempre pueden aparecer las individualidades . La constelación de estrellas que ha reunido Guardiola es exorbitante.

No obstante, esta máquina de ganar tiene algún que otro «pero» . El City es un equipo que sufre especialmente cuando no logra imponer su estilo de juego. Le pasó contra el Chelsea en la Premier y le sucede siempre que se mide al Liverpool . Es en este tipo de escenarios cuando muestra su peor versión, pecando de una horizontalidad excesiva y convirtiéndose en un rival vulnerable al que no resulta muy difícil meter mano por las facilidades que da atrás.

Finalmente, a Guardiola también le persigue su bagaje de los últimos años en la Champions. La temporada pasada, el Tottenham fue su verdugo en cuartos, en una eliminatoria de infarto en la que el VAR anuló un gol al City en el tiempo añadido. Antes, Liverpool y Mónaco habían dejado al City en cuartos y octavos respectivamente. Hace dos meses, el entrenador catalán hizo referencia a esta situación: «La gente dice que el objetivo es la Champions, pero todavía no estamos listos ». En Madrid, la tierra donde tanto ha celebrado, tratará de quitarse la razón y seguir soñando con el título.