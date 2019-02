Juan Pedro Quiñonero Actualizado: 22/02/2019 04:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Juventus jamás se hubiera imaginado una derrota peor que la sufrida ante el Atlético. En Italia hay prácticamente unanimidad: el club turinés recibió una durísima lección de fútbol en el Metropolitano. A la pesadilla de un resultado deportivo inesperado, ayer se sumó la amargura por la negativa repercusión económica. El título de la entidad blanquinegra se derrumbó en la Bolsa de Milán: cayó el 11,11 por ciento, cerrando a 1,28 euros, lo que supone una pérdida en su capitalización de unos 165 millones de euros. Se trata de un catastrófico cierre, lo que refleja el pesimismo que reina sobre las posibilidades de la Juve para superar la eliminatoria en el partido de vuelta, el 12 de marzo.

La derrota ha dolido más porque la Vecchia Signora se desplazó a Madrid con el convencimiento de que ganarían la eliminatoria con relativa facilidad. Es más, la mayoría de los comentaristas y entrenadores destacaban que era uno de los favoritos para la victoria final por contar esta temporada con Cristiano Ronaldo. Arrigo Sacchi, célebre exentrenador y hoy comentarista deportivo, no tenía ninguna duda horas antes del encuentro: «La Juventus lo tiene todo para ganar la Champions, este puede ser el año bueno, porque el campeonato italiano lo tiene ya prácticamente ganado y se puede concentrar solo en Europa».

Equipo envejecido

Pero la Vecchia Signora demostró en el Wanda Metropolitano que es un equipo que ha envejecido. Su estrella, CR7 tiene ya 33 años. A los jugadores les faltó «pasión, voluntad y determinación», cualidades que según el propio Sacchi son fundamentales, como la gasolina en un coche, para ganar la Champions. Precisamente, Cristiano Ronaldo es el blanco de las críticas de la prensa: «Fue fichado para crear la diferencia, pero pareció uno más. Solo tiró a puerta una vez, de falta», escribe «La Gazzetta dello Sport».

En Italia todos los aficionados esperaban que hubiera sido la noche de Ronaldo en Madrid, donde aún tiene intereses, pero CR7 desapareció en un partido de pesadilla para él. «Un retorno tan amargo de Ronaldo a Madrid nadie podía esperarlo», destaca «Il Giornale».

Elogios al Atlético

Los titulares y comentarios en todos los periódicos fueron ayer muy duros contra el equipo de Turín. «Corriere della Sera», el primer diario del país, resume el sentir general con este titular: «Juventus: es un desastre». Su conocido comentarista Mario Sconcerti, que profetizó una victoria blanquinegra en Madrid, escribe: «El fútbol europeo está de nuevo cambiando, no hay ya necesidad de tener el balón, sino de velocidad, fuerza e insistencia. La Juve no ha tenido ninguna de estas cualidades. Y es la tercera derrota en siete partidos». Despiadado es también el comentario de «La Repubblica» titulado «La Juve desapareció en una noche», destacando que la Vecchia Signora «fue salvada dos veces por el VAR, sin el cual la Juve habría perdido por 4-0».

La cara de funeral que mostraron los jugadores juventinos y su entrenador Allegri se trasladó a los debates deportivos en televisión. La conocida presentadora de Sky Ilaria D’ Amico, esposa de Gigi Buffon, exportero de la Juve, se esforzó por buscar alguna debilidad del Atlético, señalando que «juega mal, no hace un fútbol brillante». El exentrenador Fabio Capello, comentarista en el debate, pulverizó su argumentación: «Eso no es verdad, el Atlético no juega mal. Técnicamente, los jugadores son bravos. Es un gran equipo. No se obtienen buenos resultados como ha logrado Simeone si no tiene grandes jugadores, con carácter», concluyó Fabio Capello. En la misma tertulia, los exjugadores internacionales Andrea Pirlo y Alessandro Costacurta señalaron la falta de personalidad que mostró la Juventus.

La verdad es que nadie en Italia puede decir que la Juve realiza un fútbol bello y divertido. El propio entrenador, Massimiliano Allegri, lo ha confesado claramente: «Los que quieran divertirse, que vayan al circo. Lo que cuenta es ganar».

Veredicto unánime

Por la mañana, a la hora del café capuchino, la comidilla en todo los bares era la derrota de la Juventus. Se reconoce que el club turinés es el más grande en Italia, donde no tiene grandes rivales, pero se empequeñece en Europa. En Italia, en el fondo de cada aficionado al fútbol hay potencialmente un seleccionador o entrenador, así que ayer los tifosi del calcio dieron su veredicto sobre las causas de la derrota de la Juve: en un campeonato como el italiano, donde la táctica prevalece sobre todo y se gana defendiéndose, Allegri olvidó en el Metropolitano que en Europa se gana atacando. Obviamente, en todos los corrillos se habló del gesto de Simeone dirigiéndose a su afición mostrando sus «atributos». En general, se le afeó y criticó el gesto, pero el conocido periodista Maurizio Pistocchi escribió en Twitter: «Leo que los colegas arremeten contra Simeone por un gesto poco elegante dirigido a «su» público, pero no dicen nada de la teatralidad de Bonucci, que simuló haber sufrido un golpe para intentar que se anulara el gol de Giménez».