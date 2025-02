Freuler pide perdón por su expulsión

El madridista Ferland Mendy se convirtió, por méritos propios, en el nombre más destacado del partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Atalanta y el Real Madrid . El lateral izquierdo galo fue el autor del tanto de la victoria madridista, pero también participó en la otra acción que marcó el partido en Bérgamo, la de la expulsión de Remo Freuler , que dejó al conjunto local con un hombre menos y lastró su rendimiento.

La expulsión del futbolista suizo marcó el partido desde muy pronto , cuando en el minuto 17 paró una internada de Mendy, dispuesto ya a plantarse ante el portero local, en falta. Para asombro del conjunto italiano el colegiado alemán Tobias Stieler, muy discutido todo el encuentro, le mostró tarjeta roja directa.

Ya este jueves, quizás con la cabeza más fría, el futbolista del Atalanta ha querido disculparse con su equipo y pedir perdón a los hinchas italianos por haber dejado al equipo en inferioridad numérica.

«Hay poco que decir. Lo siento mucho y quiero pedir disculpas al equipo y a la afición. No quiero hablar sobre el episodio», escribió a través de su cuenta en la red social Instagram . Un mensaje que completó con un aviso: «Seguimos vivos gracias a los muchachos que hicieron un gran partido ayer con diez. Estoy seguro de que en Madrid haremos un gran partido»

La expulsión de Freuler ha llegado hoy a todas las portadas de los diarios deportivos italianos, muy críticos con la excesiva dureza de la tarjeta roja. Una idea que compartieron ya al término del encuentro el entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, y su capitán, Rafael Toloi .

El primero aseguró que el colegiado había arruinado el partido: «El que no distinga entre lucha y falta que cambie de trabajo. No diré nada, de lo contrario la UEFA me dejará dos meses fuera... Ahora nos toca ir a Madrid a ganar». «Queda la amargura de no haber podido jugar el partido esperado. No sé cuál hubiera sido el resultado, pero seguro que hubiera salido un partido diferente», agregó.

Por su parte, Toloi explicó que según su criterio la acción de su compañero no merecía la expulsión. «Para mí no hubo roja. Había un defensor aún, Romero, y el balón no iba hacia la portería ».

«Así se hizo más difícil, pero hicimos un gran partido, defendimos bien. Seguimos vivos. Tenemos que ir a Madrid para ganar», concluyó.