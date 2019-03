S. D. @abc_deportes Actualizado: 07/03/2019 11:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una vez más, con todo a su favor para seguir avanzando en la Champions League, el París Saint-Germain se ha quedado por el camino. Un nuevo chasco para un club cuya principal aspiración es, una vez dominada Francia, conquistar el continente, y para la que ha invertido la friolera de 1.150 millones de euros en los últimos años.

La derrota en el Parque de los Príncipes frente al Manchester United ha dejado al clun parisino sumido en un mar de interrogantes. Tiene la liga gala casi atada pero el adiós a Europa condena al fracaso su temporada. Y en esta ocasión puede haber consecuencias. ¿Hasta cuando aguantará la paciencia de los cataríes? ¿Seguirán las estrellas del equipo confiando en el proyecto? ¿Habrá una desbandada de jugadores?

Por el momento su presidente Nasser Al-Khelaifi descartó tomar decisiones en caliente, aunque reconoció que la duda se ha instalado en sus jugadores. «Estoy decepcionado, es un resultado incomprensible, no se puede analizar», dijo.

«La duda se ha instalado en la cabeza de los jugadores lo he sentido», agregó. «Tengo confianza en el entrenador y en sus decisiones. No es el momento de tomar decisiones, hay que hacerlo con la cabeza fría. Hay que calmarse, analizar y también ver lo que quiere el entrenador», zanjó.

Lo que no dijo es que también su puesto en la entidad está en peligro, pues se habló en las últimas fechas de que un nuevo descalabro europeo podría obligar al fondo de inversión catarí a reemplazarle al frente del club.

Profunda desilusión

¿Y las estrellas qué dicen? A Kylian Mbappé se le pudo ver destrozado sobre el terreno de juego tras consumarse la debacle. Mientras, Neymar, que sigue lesionado y vio el partido desde el palco, se quejó amargamente del arbitraje.

Tras el duelo, a través de las redes sociales, calificó de «vergüenza» la decisión arbitral de señalar penalti de Kimpenbe en el tiempo de descuento y dijo que no se puede pitar penalti en esa jugada: «Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas? El penalti no existe».

La desilusión es máxima y clubes como el Real Madrid permanecen a la espera de cualquier posible decisión tanto del club como de los futbolistas después de este nuevo varapalo. Neymar y Mbappé llegaron a París en 2017 con el objetivo de guiarlo a la conquista de la Champions League pero no han logrado que supere los octavos de final.

Por eso, la frustración de los jugadores o un posible cambio de rumbo deportivo en el club galo podrían desembocar en su salida. El Madrid ya lo intentó hace un año con el brasileño y hace dos llegó a ofrecer 235 millones al Mónaco para fichar al delantero francés, que finalmente se fue al PSG. Ahora el exazulgrana no parece tan intransferible, mientras que el francés, que pretendía triunfar en su ciudad antes de dar un posible salto a un grande europeo, podría replantearse su carrera.