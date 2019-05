S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 02/05/2019 11:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pese a la abultada derrota (3-0) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, felicitó a sus jugadores porque, en su opinión, jugaron «el mejor partido» del curso en la máxima competición europea.

«En el vestuario no hay una fiesta, pero tenemos que aprovechar el partido para muchas cosas. Estamos frustrados, pero habrá un momento en el que pueda convencer a los jugadores de que este partido servirá para nuestra evolución. Es el mejor partido que hemos jugado en la Liga de Campeones», subrayó el técnico germano.

En la comparecencia de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, Klopp dijo estar «orgulloso» de sus jugadores por no haber «bajado nunca los brazos» en un partido que calificó de «valiente, enérgico, creativo y eléctrico».

El partido lo decidió Messi en el segundo tiempo con un doblete. Sobre el argentino, Klopp se mostró satisfecho por «cómo» defendieron al '10' azulgrana y señaló que lo único que no pudieron parar fue los dos goles que anotó, el segundo de ellos de falta directa.

«En sus momentos es imparable, no puedes defender una falta directa. El primer gol no ha sido el más bonito, pero demuestra su habilidad estando ahí. Estoy satisfecho por cómo hemos defendido a Messi. Soy un gran admirador de él y no estoy sorprendido con su actuación, porque es un jugador de primera talla mundial», precisó.

Sobre el estilo del Barcelona, que jugó con Arturo Vidal de inicio, Klopp opinó que no le sorprendió: «No he pensado mucho en el estilo del Barcelona, pero no sé si a ti te puede sorprender, pero también cuesta jugar contra nosotros. El señor Valverde lo ha hecho todo bien y yo todo mal. No me ha sorprendido el planteamiento del Barça, aunque la presencia de Vidal sí que me ha sorprendido, pero en general era lo que me esperaba».

Por último, Klopp instó a sus jugadores a intentar la remontada en el partido de vuelta que se disputará en Anfield Road. «Es fútbol o sea que sí que tenemos opciones, pero antes de este partido teníamos más opciones. Es el Barcelona y, si pueden jugar al contraataque, no nos ayuda este resultado. Es fútbol y tendremos que intentarlo, pero lo de hoy no nos ha facilitado la vida», zanjó.