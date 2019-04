S. D. @abc_deportes Actualizado: 20/04/2019 10:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los cuartos de final de la Champions League, en los que equipos tan potentes como la Juventus o el Manchester City cayeron eliminados, dejaron unos cuantos damnificados por encima del resto, y entre ellos los más destacados fueron Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola. El luso, pese a su liderazgo sobre el campo y sus goles, no pudo guiar a los italianos hacia su gran objetivo, mientras que el técnico catalán se quedó una vez más a las puertas de su sueño.

A Cristiano le están lloviendo las críticas en Italia pese a que respondió en los partidos importantes, tratando de tirar de su equipo con goles. Y a Guardiola también se le señala por el fracaso europeo de los 'Citizens'.

Una de las críticas más crudas ha llegado de labios de un mito del fútbol como el holandés Ruud Gullit en BeIN Sports. Exjugador del Milán y de la selección holandesa se mostró contundente con el preparador del City: «Guardiola no gana la Champions porque no tiene a Messi. Eso hace una gran diferencia. Lo intentó en el Bayern. Estuvo cerca cada vez, pero no tuvo éxito. Ganar la Bundesliga con el Bayern ya no es un logro, porque la ganan casi cada temporada».

«Cuando su Barcelona estaba apurado, aparecía Messi. No se puede comprar un equipo que te lo haga. Eso es así. Y me sabe mal por él. Veo su pasión y veo cuál es su motivación», argumentó el exfutbolista.