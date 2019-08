Cristiano Ronaldo espera no volver a oír «cosas antideportivas» en el Metropolitano

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, calificó de «duro» el nuevo enfrentamiento con el Atlético de Madrid en la Champions y deseó no volver a oír «cosas antideportivas» en el Wanda Metropolitano.

El sorteo ha deparado que esta campaña de nuevo se vean las caras ambos equipos después de que la pasada temporada el conjunto juventino eliminase al Atlético al remontar la confrontación en Turín.

«El Atlético es un gran equipo como todos sabemos, he jugado con el Real Madrid muchas veces contra ellos. Será un partido duro y espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamándome cosas antideportivas, pero, sacando eso, espero un partido disputado», señaló en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Insistió en que «el Atlético tiene un excelente equipo, un excelente entrenador, pero los otros dos adversarios (Bayer Leverkusen y Lokomotiv Moscú) también son duros».

Cristiano Ronaldo apuntó que todos los equipos se habían reforzado «para ganar», pero que «solo puede ganar un equipo, espero que sea la Juventus». «Tenemos un buen equipo, un buen entrenador, jugadores nuevos también muy buenos. Ojalá sea este año, pero es una competición que todos quieren ganar y es la competición más difícil de ganar», afirmó.

No ve un favorito, algo que en su opinión «es muy relativo»: «No siempre el favorito gana. Mira el año pasado. Se esperaba que el Barcelona ganara y perdió en Anfield, sufrió cuatro goles. Se esperaba que nosotros pasáramos ante el Ajax y no pasamos, el Real Madrid también. Es muy difícil. Ojalá sea este año la Juve. Estoy ilusionado, confiado».