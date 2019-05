Champions League La clase magistral de Mourinho: así barrió al Barça de Guardiola con el Inter El técnico portugués desgrana para 'The Coaches' voice' la victoria sobre los azulgranas en San Siro de 2010

José Mourinho vivió posiblemente uno de sus mejores momentos como entrenador en la temporada 2009-10, cuando se sentaba en el banquillo del Inter de Milán. El portugués devolvió al conjunto italiano la gloria de tiempos pasados y lo hizo además dejando en la cuneta a uno de los mejores equipos del momento, el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola.

Ambos equipos se vieron en las semifinales de la Champions y, contra pronóstico, fueron los 'neroazzurri' los que se ganaron el billete a una final que después le ganarían al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Mourinho y los suyos sorprendieron a los azulgranas con un inesperado 3-1 en la ida en San Siro y aguantando el empuje del Barça en el Camp Nou en la vuelta.

Ahora Mourinho, sin equipo en la actualidad tras su despido del Manchester United, ha explicado a 'The Coaches' Voice' el planteamiento con el que sorprendió al conjunto de Guardiola en aquella ocasión y que tenía un concepto básico: «Había una combinación de ideas, pero básicamente era no dejar jugar a Messi».

«Los cuatro de atrás y luego Busquets, Xavi y Keita -Iniesta no fue titular en aquel partido-. Ibrahimovic era el '9', Pedro por la izquierda y este tío que me he olvidado de su nombre... ah Messi, ese era el chico», recuerda bromeando. «Con Messi fue como empezamos a analizar y tratar de predecir este partido y anticiparnos a los problemas que pudiesen surgir. Por aquel entonces Ibra era el '9' fijando a los centrales y Messi partía desde la derecha, obviamente con la libertad para moverse por varias zonas», añade.

«Nuestra decisión básicamente era: ¿qué vamos a hacer cuando Messi vaya entre líneas y Alves suba la banda? ¿Hacemos un marcaje individual con Zanetti y dejamos que Alves suba emparejado con Pandev y que le reconvierta en lateral izquierdo? ¿Cómo íbamos a resolver esta situación?», analiza sobre el partido.

«Messi no puede estar solo cuando venga entre líneas, así que este hombre -señala la ficha- debe estar pendiente de cubrir esta zona. Siempre en constante comunicación con el lateral izquierdo. Si el interior es atraído a otros sitios y Messi va entre líneas, el lateral tiene que decidir en ir a cubrirle. Pero si lo decides así, el jugador de banda tiene que ir a defender a Alves», explica moviendo las fichas de los jugadores sobre un campo de fútbol.