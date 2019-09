Caster Semenya se pasa al fútbol

La bicampeona olímpica de atletismo sudafricana Caster Semenya ha fichado por el JVW Fútbol Club, un equipo de la liga de fútbol femenina de su país, según ha confirmado hoy la deportista en sus redes sociales, aunque no podrá saltar al campo hasta la próxima temporada.

«Feliz de anunciar mi firma con @jvwgirlsfootball (JVW Fútbol Club) para la temporada 2020. Espero con ilusión este viaje», ha señalado este viernes Semenya en su cuenta de Twitter.

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. 🐍 pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF