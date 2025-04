Casas de apuestas sin apuestas, ruina total

Desde hace ya unos cuantos años es imposible concebir la industria del fútbol sin las casas de apuestas. Caballo de batalla de muchos aficionados, que consideran a este sector del deporte rey una lacra para los más jóvenes y vulnerables de la sociedad, las casas de apuestas son ahora mismo una parte esencial de la locomotora del fútbol nacional e internacional. Tanto que la parálisis mundial del deporte va a tener también sus graves consecuencias en este sector del Juego.

«Se viene una ruina importante para las casas de apuestas que a, día de hoy, capítulo inicial de esta crisis sanitaria y económica del coronavirus, nos hace imposible cuantificar, pero que somos conscientes que será de envergadura», explica a ABC Alejandro Landaluce , Director General del Consejo Empresarial del Juego, la Patronal más importante del juego privado en España.

Según los datos auditados en 2018 —aún no se han cerrado el balance del 2019— en España se gastaron 355,32 millones de euros en las distintas sedes físicas de apuestas deportivas. Cifras que aumentan un diez por ciento si hablamos de la facturación online, que ascendió a 394,8 millones. En total, en el año 2018, en España se apostaron un total de 750,12 millones de euros , por lo que cada mes sin deporte supone una pérdida de, mínimo, 62,5 millones.

«Es muy prematuro aventurarse a dar cifras porque hay muchos factores que aún son volubles. Hay que ver la duración de la crisis, las soluciones de las autoridades deportivas una vez finalizada, la ayudas del Gobierno al sector, las medidas exógenas y endógenas...», explica Landaluce. El responsable de CEJUEGO reconoce que las pérdidas en la facturación de apuestas, tanto a nivel presencial y como online, van a ser millonarias y el balance de cuentas al final de este año dependerá de, entre otras cosas, si como dicen las autoridades deportivas en mes y medio se vuelve a poner en marcha el deporte: «No es solo si la Champions, la Europa League o las grandes ligas europeas pueden acabarse o no. Es que tampoco hay NBA, ni Euroliga, ni Liga Endesa, ni torneos de tenis... por no mencionar que 2020 es un año de Eurocopa y Juegos Olímpicos, dos eventos de magnitud para las casas de apuestas cuya reubicación en 2021 o 2022 sería un grave contratiempo».

Los profesionales que se dedican a este sector también ya saben lo que les espera en las próximas semanas. ERTES y pérdidas de empleo en elevado número. El juego privado da trabajo en España a 47.000 personas, y entre ellas alrededor de unas 6.000 se dedican de manera directa a las apuestas deportivas: «En España la ley solo permite apostar a eventos deportivos y si ahora no hay deporte, no hay negocio ni trabajo. Nadie en España se juega su dinero por la liga rusa o turca, que son dos de las pocas que aún no han parado. Esto es una cadena de desgracias», detalla Landaluce.

El presidente de CEJUEGO menciona una arista a tener en cuenta. En España solo se puede apostar al mundo del deporte, pero en otros lugares, como en el Reino Unido, hay apuestas para casi todo. «¿Habrá ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos el 24 de julio? ¿Quién ganará el festival de Eurovisión? ¿Qué película obtendrá el Oscar en 2021?», son algunas de las apuestas que oferta Betfair, por ejemplo, una pequeña fuente de ingresos que ahora es oro: «Esto no se puede hacer en España, pero lo que sí que se está valorando es un plan estratégico común de todas las casas de apuestas. La ruina que se viene hay que combatirla unida. No hay otro modo».