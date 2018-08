Liga El VAR cambia la Liga Los árbitros están satisfechos porque el video restringe las polémicas y limita las protestas de los jugadores

La Liga de 2018 genera un nuevo escenario los lunes en los bares y oficinas de España. Con el café y los churros o la tostada, ya no se discute sobre el penalti que fue o no fue, ni se llora por el eterno beneficio al Real Madrid o al Barcelona según colores y percepciones, y ya no se culpa a los árbitros de todos los males del fútbol. Ahora se litiga respecto al VAR, sobre si debió intervenir o no el video y el colegiado de sala en este o aquel lance. El VAR fue la estrella del Mundial de Rusia y lleva camino de desempeñar el mismo cartel en la Liga. Ha cambiado los hábitos sociológicos. Y en el Comité Nacional de Árbitros cunde ahora la satisfacción después de tantos años de oscurantismo, silencio y resignación. Los jueces se muestran campantes porque el efecto del VAR reduce las polémicas y limita las protestas de los jugadores.

A la vuelta de la segunda jornada, no ha habido eco respecto al gol anulado al Valladolid contra el Barcelona. Minuto 92, incendio seguro en los púlpitos de los hinchas y periodistas forofos. Keko estaba más adelantado que la defensa azulgrana, el trazo de la línea era evidente, gol bien anulado por De Burgos Bengoetxea a indicación de Mateu Lahoz, el árbitro en la sala del VAR. No hay discusión posible.

Evidencia de la tecnología

Tampoco hay opción de entrar a valorar si al Valencia le podían beneficiar los colegiados frente al Español, por vaya usted a saber qué motivos ocultos. Del Cerro Grande no vio cómo el tiro de Granero penetraba en la portería, unos centímetros más allá de la raya. Los árbitros del VAR corrigieron el error de apreciación y el gol abrió el camino de la victoria para los periquitos. No había duda ni tonos de sombra. Se está o no se está embarazada. La tecnología decretó que la pelota había entrado.

«La introducción del VAR era absolutamente necesaria -comenta el exárbitro internacional Antonio Carmona Méndez-. No podíamos pasar ni una temporada más sin él. Es un elemento nuevo que se acopla a un sistema de juego que lleva muchos años y, que por tanto, necesita tiempo para ser asimilado».

La aceptación del modelo sigue su curso y pocas voces críticas han surgido en la Liga. El más expresivo ha sido el entrenador del Éibar, José Luis Mendilíbar, quien lamentó la deriva de la Liga hacia «algo parecido al fútbol americano» por los parones que provoca el VAR. También se quejó, con razón, Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, por la mano de Zaldua (Real Sociedad) en la última jornada. Penalti claro por mano voluntaria que no revisó el video y no señaló el árbitro. «No entiendo por qué no se analizó esa jugada», lamentó el argentino.

Por ahí surge la gran controversia del VAR. ¿Qué delimita lo que es un error manifiesto? Desde el Comité de Árbitros consideran que se trata de una imagen que demuestra una decisión inasumible del colegiado. Pero no hay evidencias desde ese punto de vista. Cualquier jugada puede ser subjetiva.

«Hay que avanzar en la relación de los cuatro supuestos (que delimitan la intervención del VAR) -dice Carmona Méndez- e interiorizar correctamente la dinámica. No creo que se haya mermado la agilidad y el ritmo de los partidos y, por el contrario se han eliminado las injusticias».

En el Comité de Árbitros, cuyo presidente Velasco Carballo ofrecerá una rueda de prensa el próximo lunes, están satisfechos con la evolución del VAR. Creen que se han acabado las polémicas absurdas, se ha revitalizado la labor del colegiado y se han limitado las protestas y las simulaciones de los futbolistas. El VAR funcionan como método disuasorio.