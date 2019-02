Fútbol El calvario de Robben a sus 35 años: «Es muy frustrante» El futbolista holandés padece un problema desconocido que le tiene apartado de los terrenos de juego desde noviembre

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 16/02/2019 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El paso de Arjen Robben por España estuvo marcado a partes iguales por su enorme talento y sus continuas lesiones. Cuando dejó el Real Madrid y puso rumbo al Bayern Múnich, encontró en Alemania su mejor nivel, logrando una notable regularidad sobre el campo y brillando en un equipo que reinaba en la Bundesliga y que también lo hizo en Europa. Sin embargo, a sus 35 años, el futbolista holandés está atravesando un calvario por una lesión. Otra vez, la misma pesadilla.

Este 2019 aún no sabe lo que es jugar un partido, y lo peor es que su futuro sobre el verde es incierto, toda vez que padece un problema desconocido en uno de sus muslos. «Es muy frustrante», confesó al diario alemán 'Bild'. «Lo intentamos todo, pero por ahora no funciona. Desgraciadamente, ese es el problema: no sabemos qué es», añadió. La que iba a ser su última temporada en el Bayern, ya que anunció que dejaría el equipo en verano, está siendo un camino de espinas.

Su último partido se remonta al 27 de noviembre, cuando anotó dos goles en la Champions League en la victoria por 5-1 al Benfica. Desde entonces, pese a que ha estado cerca de regresar, no lo ha conseguido: «Por dos veces he estado casi, había vuelto al equipo. Y de nuevo hubo una recaída». Robben, que parecía haber dejado atrás un pasado marcado por las lesiones, revive de nuevo la cara más amarga del fútbol.

«Desafortunadamente, el problema es que no sabes exactamente qué es. Y eso es realmente difícil. Tengo bien la cabeza, pero ese no es el problema. El resto también tiene que funcionar», comenta al respecto. El Bayern confía en contar con Robben para la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Liverpool. Será entonces cuando podría volver el jugador que tanta gloria ha dado al equipo bávaro, pudiendo tener así una despedida acorde a su legado en el club.