Calor, el enemigo invisible de la Liga

La situación es única. Los futbolistas jugaron su primer partido ayer, y de entrenamiento, desde el 11 de marzo. Y ahora se juegan la Liga con once partidos cada tres días. El calor será el jugador número doce. El decimotercero será psicológico, competir sin público. ... Javier Tebas ha realizado estudios de la meteorología del fútbol en las ciudades «de Primera» en los últimos diez años y ha incorporado el partido de la una de la tarde. La patronal advierte que si la previsión vaticina temperaturas tórridas los horarios serán cambiados. ABC ha dialogado con entrenadores, preparadores físicos y doctores para analizar esta Liga bajo el imperio del sol.

José Antonio Camacho, exseleccionador español: «Todo lo que vamos a vivir en nuestro fútbol en estos 39 días es experimental, a las cinco de la tarde el jugador se cuece de calor, hay que saber hacer los cambios»

«Es una situación experimental la que vamos a vivir estos dos meses en todo el fútbol español. Aprenderemos de ello. No se ha hecho una pretemporada con amistosos, nadie ha jugado partidos de ensayo, todo es nuevo y habrá lesiones, seguro», destaca José Antonio Camacho.

El exseleccionador ha vivido esta misma presión de jugar cada 72 horas en un Mundial: «El calor afectará. A las cinco de la tarde el jugador se cuece. El entrenador debe saber administrar los cinco cambios y tiene que valorar qué jugador rinde mejor sin público. Hay muchos que lo hacen bien en el entrenamiento y la presión de la grada le puede. Y hay otros que se motivan con el público».

Jesús Paredes, preparador físico: «Los jugadores vienen de entrenarse de manera individual y confinados durante dos meses y ahora se jugarán la Liga sin partidos de pretemporada y en sitios como Sevilla, donde puede haber 40 grados en julio. Se permiten cinco cambios, que es rotar a medio equipo, pero hay que hacerlo bien para recuperar a los veteranos»

Jesús Paredes, preparador físico del Castilla triunfal de 1980, mano derecha de Luis Aragonés con España, es categórico: «Los jugadores vienen de entrenarse de manera individual y confinados durante dos meses y ahora se jugarán la Liga sin partidos de pretemporada. En sitios como Sevilla, por ejemplo, puede haber 40 grados en julio. Todo esto va a afectar».

El sabio de la preparación avisa del experto trabajo por delante que tienen los cuerpos técnicos: «Se permiten cinco cambios, que es rotar a medio equipo, pero hay que hacerlo bien para recuperar bien a los veteranos».

Miguel Ángel Lotina, entrenador del Cerezo Osaka, habla con ABC desde Japón: «Aquí vivo una situación similar que en España, tengo 33 partidos a disputar cada tres días. El problema es que nadie sabe qué sucederá. El confinamiento lo ha cambiado todo ¿Entrenamiento en casa? La bicicleta es perjudicial, pues si la haces mucho tiempo acorta los isquiotibiales y eso produce lesiones en los tendones. No me preocuparía tanto en España por el asunto de las lesiones, pues tenemos la mejor medicina deportiva y de recuperación, somos líderes en eso»

Miguel Ángel Lotina vivirá el mismo maratón en Japón. Entrenador del Cerezo Osaka , una ciudad que es el núcleo de un área de 18,9 millones de personas, tiene por delante 33 encuentros cada tres días. «Vivimos una situación similar a la española», señala a nuestro periódico desde Osaka. «Nadie sabe qué sucederá, venimos de tres meses sin hacer una pretemporada real».

No elogia el trabajo en casa, no es bueno hacerlo individualmente durante tanto tiempo: «¿Los entrenamientos en casa? No son suficiente e incluso son perjudiciales, como la bicicleta, pues estar noventa días haciendo bicicleta acorta los isquiotibiales y ayuda a las lesiones en los tendones».

Su reflexión es clara: «Era mejor tener unas vacaciones de 35 días, las normales del verano, y volver a trabajar todos juntos en el campo. Esto, sin embargo no es normal y el calor afectará. Habrá lesiones. Pero eso no debe preocupar tanto, pues España es líder en medicina deportiva y en recuperación física. El dilema es que no sabemos cómo jugaremos ».

José Luis San Martín, expreparador físico del Real Madrid: «El calor será un enemigo que provocará problemas en el sistema termorregulador y puede haber mareos y bajadas de tensión. El profesional viene de tres meses en los que no realizó la actividad habitual y es difícil que alcance las 175 pulsaciones que solía tener en el esfuerzo de máxima intensidad»

El preparador físico del Real Madrid por antonomasia, José Luis San Martín, detalla las pérdidas del futbolista por culpa de la pandemia: «El calor será un enemigo que provocará problemas en el sistema termorregulador, con pérdida de líquidos que producirán una menor capacidad aeróbica. Puede haber mareos y bajadas de tensión».

San Martín: «Jugando cada tres días habrá futbolistas que no habrán recuperado el glucógeno, un dato clave, hombres que en el confinamiento han perdido entre el 6 y 8 por ciento de su masa muscular»

El preparador de Zidane, de Roberto Carlos, de Figo , es rotundo en el panorama que vislumbra: «Jugar cada tres días complicará la situación porque el profesional viene de tres meses en los que no realizó la actividad habitual y es difícil que alcance las 175 pulsaciones que solía tener en el esfuerzo de máxima intensidad».

El City empezó más tarde y el Madrid puede ganar

San Martín aporte otro hecho relevante: «Jugando cada 78 horas habrá futbolistas sin haber recuperado el glucógeno , dato clave, y los jugadores confinados han perdido entre el 6 y el 8 por ciento de masa muscular». Ve un hecho bueno para el Madrid. «El City empezó más tarde y puede ganarle allí en agosto y eliminarle »

Abel Resino, entrenador, exjugador: «Los equipos deben llegar más finos que nunca a estas once jornadas, porque se jugarán la Liga cada tres días, todas las jornadas consecutivas y no habrá tiempo de corregir errores. Y el jugador que se lesione se perderá la temporada, no hay tiempo de recuperación»

Abel Resino, entrenador y exjugador , concuerda con todos estos «hándicaps» y añade un factor fundamental: «Es una realidad atípica, sin una preparación previa idónea, y los equipos deben ponerse las pilas y llegar a la Liga más finos que nunca, porque se lo jugarán todo cada tres días, todas las jornadas consecutivas, sin un respiro y no habrá tiempo para corregir errores».

El exguardameta incide en esta exigencia de rendir ya en otra vertiente: «El jugador que se lesione se perderá la temporada, no tendrá tiempo de recuperarse». Y extiende el ingrediente aspecto psicológico: «El éxito radicará en estar al cien por cien, sin público, en una carrera de velocidad de once partidos».

Luis Milla, entrenador, exjugador: «Es la hora de los entrenadores, de mostrar su talento. El técnico debe saber dosificar a los jugadores con esta norma de los cinco cambios, que es una buena iniciativa. y debe saber graduar a los veteranos, que arrancan más tarde pero que después saben cómo cuidarse mejor con el fisioterapeuta»

Luis Milla corrobora las palabras de su colega y aporta otro punto cardinal: « El entrenador debe combatir el calor con los cinco cambios y tiene la oportunidad de demostrar su gran talento. Ha de saber dosificar a los jugadores cada tres días y aprovechar bien esta norma de los cinco cambios , que es una buena iniciativa».

Exjugador del Real Madrid y Barcelona, exseleccionador olímpico, Milla profundiza en el momento que viven los veteranos de cada club: «El técnico debe saber graduar a los veteranos, que son jugadores que arrancan físicamente más tarde, pero que después saben mejor cómo cuidarse con el fisioterapeuta. Es la hora de esta profesión, del entrenador».

Javier Núñez, doctor de Ripoll y de Prado: «Nosotros vivimos con el Atlético femenino en Carolina del Norte una experiencia similar a la que el fútbol español abordará ahora. Hacía mucho calor y humedad. Lo fundamental es ingerir en cada partido dos litros de líquido con electrolitos, estos son la clave de la recuperación»

Javier Núñez, doctor del grupo Ripoll y de Prado , médico del Atlético femenino, subraya otra clave de este maratón en el imperio del sol: « Nosotros vivimos con el Atlético de Madrid femenino una experiencia similar a la que ahora abordará el fútbol español. Fuimos a Carolina del Norte y trabajamos con parámetros de calor y humedad parecidos a las que hora veremos en el fútbol español. Lo fundamental para atacar las altas temperaturas en competición es la hidratación».

Explica cómo hidratarse: «Hay que ingerir dos litros de líquido con electrolitos en cada partido, en cada periodo de esfuerzo. Hay que tomar electrolitos, no solo con agua como ves a tantas personas, pues el desgaste deshidrata el músculo, afecta a la adherencia de los tejidos y llegan las roturas musculares. Los electrolitos son la clave de la recuperación».

El doctor augura: « Habrá lesiones , pues el jugador viene de dos meses confinado y además jugará, por ejemplo, a las cinco la tarde, con calor, el peor horario en verano. Es mejor incluso hacerlo a la una que a las cinco. Lo idóneo es jugar a las diez de la noche claro».