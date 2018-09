Champions El «calentón» de De Laurentiis que puede costarle pagar 1.000 autobuses de su bolsillo El presidente del Nápoles asegura que ha solicitado a la UEFA jugar la Champions en un estadio a 260 kilómetros del suyo

El Nápoles quedó encuadrado en el grupo C de la Champions League, en el que se jugará uno de los billetes para octavos de final contra el Liverpool, vigente subcampeón del torneo, el París Saint-Germain y el Estrella Roja. Tres rivales difíciles que aún no saben si jugarán sus partidos de la primera fase en tierras napolitanas o a más de 250 kilómetros del estadio de San Paolo.

El particular presidente del club celeste, Aurelio de Laurentiis, conocido por su vehemencia ante los medios de comunicación, aseguró que ha pedido a la UEFA un cambio de escenario, si bien sus palabras podrían responder a una estrategia para forzar una remodelación de su campo.

«San Paolo es una pesadilla. Necesita una serie de modificaciones para adecuarse a la normativa internacional y se necesitan dos años para llevar una reformaasí. Es una pena. Por eso he decidido no hacer más polémica y construir mi propio estadio. Punto y final. No podemos seguir así», explicó el dirigente del Nápoles en una entrevista con 'Il Corriere dello Sport'.

Mil autobuses de su bolsillo

«Le he pedido a la UEFA que autorice que juguemos los partidos de Champions en Bari. A cambio estoy dispuesto a pagar 1.000 autocares de mi bolsillo para permitir que los aficionados puedan asistir a los partidos en San Nicola. La primera vez que estuve allí me di cuenta de que era un señor estadio. Está un poco dejado pero respecto a San Paolo, que fue construido en 1959... Algunos jugadores, cuando lo vieron querían irse de Nápoles», añadió.

El estadio de San Nicoli de Bari tiene un aforo de 58.270 espectadores, por los 60.000 de San Paolo. Y para llegar hasta él los aficionados del Nápoles tendrían que hacer casi 260 kilómetros por carretera en los autobuses de De Laurentiis, lo que supone más de dos horas y media al volante. Más o menos lo que supondría hacer el viaje en avión, pues no existen vuelos comerciales directos entre ambas ciudades.