Tercera división La caballerosa disculpa de Nolito con el Guadalajara El delantero pide perdón al club de Tercera división por un comentario que el jugador califica como «broma»

Nolito, jugador del Sevilla, ha estado caballeroso al enviar un vídeo de «disculpa» al Club Deportivo Guadalajara, conjunto de Tercera división, después de que en un directo de instagram que realizó con sus seguidores sacara a relucir el nombre de este club. El delantero internacional, que acaba contrato en junio, fue preguntado por la posibilidad de regresar al Celta, conjunto en el que milito entre 2013 y 2016, en el caso de que no continuara en el Sánchez Pizjuán. «¿El Celta? A mí no me quiere ni el Guadalajara», fue la respuesta del gaditano. (Nolito, el gol callejero de España)

Las palabras del andaluz tuvieron respuesta por parte del CD Manchego a través de su cuenta de Twitter, en la que mandó un mensaje al jugador. «Te deseamos mucha suerte, pero actualmente tenemos unos delanteros tan importantes para nosotros, que sería precipitado decirte que tienes un puesto asegurado en el equipo. Por lo tanto, confirmamos lo que dices», escribió el club manchego con ironía.

¡Hola, Nolito!



Te deseamos mucha suerte, pero actualmente tenemos unos delanteros tan importantes para nosotros, que sería precipitado decirte que tienes un puesto asegurado en el equipo.



Por lo tanto, confirmamos lo que dices.



¡Un saludo!😉#AÚPADÉPORhttps://t.co/WQwHppvbnw — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (desde casa 🏠) (@deporguada) 11 de mayo de 2020

Caballerosamente, Nolito mandaba horas después un vídeo al CD Guadalajara destinado a sus aficionados, jugadores, directivos y presidente pidiendo «disculpas» por su comentario, que calificó como una simple broma. «No se me caerían los anillos por jugar en el Guadalajara, un saludo a todos», afirmó el delantero.

Una disculpa que el club morado supo tomarse de manera muy deportiva «A nosotros tampoco se nos caerían los anillos en caso de tenerte, Nolito. Sabemos que era una broma. Viene bien en los tiempos que corren. Un abrazo», fue su respuesta.

A nosotros tampoco se nos caerían los anillos en caso de tenerte, Nolito. 🙊



Sabemos que era una broma. Viene bien en los tiempos que corren.



¡Un abrazo!#AúpaDépor 🟣 pic.twitter.com/yMLXFDLngu — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (desde casa 🏠) (@deporguada) 11 de mayo de 2020