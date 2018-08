Valladolid-Barcelona Busquets: «Es una vergüenza, era como jugar en la playa» Los jugadores del Barcelona expresan su malestar por el estado del césped del José Zorrilla, trasplantado el pasado jueves

Sergi Font

Actualizado: 26/08/2018 01:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El estado del terreno de juego que presentó el José Zorrilla enfadó mucho al Barcelona y provocó las quejas de sus jugadores. Incluso el presidente de la Liga, Javier Tebas, anunció a través de las redes sociales su intención de abrir un expediente al Valladolid y estudiar lo que había sucedido. Las imágenes de la hierba completamente levantada y de los jugadores de ambos equipos tapando los huecos dará la vuelta al mundo en una imagen que no favorece en nada a la autodenominada mejor liga del mundo. Uno de los primeros en quejarse y manifestarse de forma contundente fue Sergio Busquets. «En la primera parte hemos estado muy bien pero en la segunda ha sido de ida y vuelta. Hemos sufrido mucho. Es lamentable tener que jugar así en la mejor Liga del mundo. Nadie de la Liga se ha dignado a ver cómo estaba la hierba, ya no por el espectáculo sino por el riesgo de lesiones. Era como jugar en la playa», explicó el segundo capitán azulgrana

Gerard Piqué refrendó el discurso de su compañero y se mostró igual de duro con el césped del Valladolid: «Ha sido un partido trabado por el campo. Si queremos vender el producto fuera y llevar partidos a Estados Unidos primero tenemos que mirar lo que tenemos en casa. Esto es una vergüenza», explicaba sobre el mismo terreno de juego en cuanto De Burgos Bengoetxea pitaba el final. El defensa ha añadido: «Ha sido deplorable. Ya no es por poder jugar al fútbol o no, es por el riesgo de lesión de los profesionales. Espero que los responsables de esto tomen cartas en el asunto y que lo arreglen porque es lamentable»

También Valverde se mostró descontento y advirtió el riesgo de lesión que podrían haber sufrido. «El césped ha condicionado absolutamente el partido. No diré que no haya habido otros condicionantes, el Valladolid nos ha condicionado el juego. Pero los jugadores se escurrían, se levantaba, temíamos alguna lesión... Nos impedía mucho el juego. La verdad es que parece increíble que en el tiempo en el que estamos haya un césped así. Imagino que el Valladolid ha hecho todo lo posible. Algo habrá pasado para que no lo pongan antes. Pero ahora está la idea de internacionalizarnos y deberíamos preocuparnos más que el campo esté sino perfectamente sí razonablemente. Hay que preocuparse de lo que hay aquí», explicó. Y añadió: "Se está hablando mucho de externalizar nuestra Liga a Estados Unidos o a Asia, pero antes deberíamos preocuparnos de los principal, de lo que tenemos aquí, de nuestros campos...».

Tebas abrirá expediente

El revuelo formado por el estado del césped de Pucela fue de tal magnitud que incluso Javier Tebas se vio obligado a reaccionar a través de las redes sociales. El presidente de la Liga emitió un tuit en el que aseguraba que no iba a quedarse cruzado de brazos y que el organismo que preside tomará cartas en el asunto. «El estado del césped del José Zorrilla no reunía las condiciones mínimas exigidas para una competición como la Liga. Evidentemente se procede a abrir el expediente disciplinario correspondiente para depurar las responsabilidades», aseguró.