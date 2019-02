Fútbol Busquets se acaba dando de alta en las redes sociales El centrocampista era reacio y el único de la plantilla sin perfil en las plataformas digitales

Sergi Font

Era el único futbolista de la plantilla del Barcelona que no tenía ningún perfil creado en las redes sociales pero finalmente Sergio Busquets ha decidido darse de alta y modernizarse. Si no estás en internet no existes, debió pensar el centrocampista, reacio a divulgar su vida privada. «¡Hola a todos! ¡Ya estoy en redes sociales! ¡Bienvenidos a esta nueva familia! Esta es mi cuenta oficial de Twitter pero también podéis seguirme en Facebook y en Instagram». Este ha sido el mensaje que Busquets ha publicado y con el que ha dado a conocer su alta en Twitter. Con la cuenta @5sergiob tratará de mantener informados a sus fans. No deja de ser una noticia sorprendente. En su momento también Xavi Hernández acabó dejando el Barcelona sin haber abierto una cuenta en las redes sociales.

Busquets era muy reacio. Tanto que en alguna ocasión se mostró abiertamente contrario. «Si por mí dependiera quitaría Twitter del mundo, no puede haber perfiles falsos y que la gente diga lo que quiera. Cualquier persona pública que tenga una repercusión y que esté en medio de cosas debería utilizarlo con sentido común», aseguró el centrocampista. No hay que olvidar el caso de Sergio Guardiola, delantero que ayer jugó ante el Barça con la camiseta del Valladolid. Hace unos años fue fichado y presentado en las categorías inferiores del club catalán pero al descubrir unas declaraciones que había hecho en las redes sociales criticando a la entidad y a Catalunya, fue expulsado y su contrato rescindido. La cuenta oficial del Barça ya ha dado la bienvenida a Busquets, dando veracidad al perfil creado.

Umtiti recibe el alta médica y viaja a Lyon

Por otro lado, hay que destacar que Samuel Umtiti viajará mañana a Lyon después de haber recibido el alta médica pero es muy difícil que pueda jugar ya que solo ha disputado un encuentro en los últimos cinco meses. Umtiti, un fijo en las alienaciones de Valverde, tuvo que parar a finales de septiembre por unas molestias en el cartílago de la rodilla. Solo había disputado siete encuentros, uno de ellos de Champions. E l periodo de recuperación se alargó hasta el 11 de noviembre, fecha en la que pudo sentarse en el banquillo durante el partido ante el Betis, aunque no jugó. Se había perdido nueve partidos (cinco de Liga, tres de Champions y uno de Copa). Finalmente pudo jugar en el Wanda Metropolitano ante el Atlético (24 de noviembre), completando los noventa minutos. Pero se resintió y desde entonces desapareció de las convocatorias. 18 encuentros más de baja (diez de Liga, dos de Champions y seis de Copa). Durante este periodo de tiempo, el central descartó pasar por el quirófano, como le recomendaron los médicos.