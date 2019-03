Fútbol Brasil defiende la inocencia de Sandro Rosell El abogado de Teixeira asegura que la CBF no se siente perjudicada por los trabajos del expresidente del Barcelona

Sergi Font Barcelona Actualizado: 12/03/2019 13:01h

Segunda jornada de la segunda parte del juicio a Sandro Rosell por blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal, tras las presuntas comisiones ilegales percibidas por el expresidente del Barcelona tras la venta de los derechos de las transmisiones televisivas de la selección brasileña. Si ayer fue la compañía que compró estos derechos la que corroboró la declaración de Rosell asegurando que no hubo ningún pago de comisiones sino una retribución por el trabajo realizado, hoy ha sido el turno de la Confederación Brasileña de Fútbol, citada a declarar en la persona de su expresidente Ricardo Teixeira, para que explicara los detalles del acuerdo entre la CBF y la empresa a la que representaba Sandro Rosell. El exdirigente de la CBF no ha podido acudir debido a que se encuentra convaleciente de una trasplante de riñón pero lo ha hecho en su lugar su abogado, Michel Assef, que se ha desplazado a la Audiencia Nacional.

Assef ha querido dejar patente que Teixeira ni Rosell tienen abierto ningún procedimiento en Brasil. Y acto seguido ha asegurado que la Confederación no se siente perjudicada por el trabajo realizado por el empresario catalán. Es más, duplicó los beneficios que tenía gracias a la gestión de Rosell para vender los amistosos fuera de Brasil. «La CBF es una entidad privada y ha certificado que no se siente perjudicada por Rosell», explicó el letrado que añadió: «Ni la justicia española ni la brasileña han abierto ningún proceso contra el señor Teixeira por comisiones».

También surgió durante la declaración el escrito de acusación realizado por Romario, exdelantero del Barcelona en la década de los 90 y que ahora ocupa un cargo político en Brasil. El exfutbolista defendió la tesis de las comisiones ilegales, algo que el abogado de Teixeira ha explicado y ha tratado de desmontar. «Fue un documento hecho por Romario, no por el Senado. Lo hizo después de que se hiciera el informe oficial y lo envió a distintos medios de comunicación, a la policía y a la fiscalía. No existe ninguna denuncia por parte de la Fiscalía contra el señor Ricardo Teixeira en relación a este informe emitido por Romario», aseguró Assef, que ha añadido que «Romario no tiene conocimientos jurídicos, no es abogado ni tiene formación y tampoco contó con los servicios jurídicos del Senado».