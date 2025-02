Braithwaite, otra piedra en el zapato de Koeman

No está contento Ronald Koeman con la plantilla que tiene y ya ha pedido que le refuercen dos posiciones, la de delantero y la de central . Aunque la junta gestora no tiene potestad para fichar, sí que puede negociar con algún club y futbolista a la espera del nuevo presidente, que siendo confirmado el 24 de enero, aún tendría una semana para poder aprobar o rechazar la operación. En este sentido, los nombres de Memphis Depay y Éric García son los que más fuerza han cobrado. De todas formas, Carles Tusquets ya dejó claro que no podría llegar nadie si no había algún traspaso. En este sentido, la salida de Martin Braithwaite era clave para poder negociar con el Lyon la llegada de Depay.

Los problemas llegan cuando el delantero danés ha asegurado que no tiene intención de abandonar el club catalán. Con contrato hasta el 30 de junio de 2024 , se encuentra cómodo y satisfecho en el Camp Nou a pesar de los escasos minutos que está teniendo. Y no piensa ponérselo fácil a Koeman, qu e ve peligrar de esta manera la llegada de Depay, el delantero que pretende . Lo dejó claro el atacante azulgrana en declaraciones al medio de comunicación danés «Bold.dk» desde la concentración de la selección de Dinamarca. «No sigo para nada las noticias, porque vivo mi vida y sé cómo va esto, aunque por supuesto que escucho cosas, pero no le presto atención a los rumores », confesó el delantero azulgrana, ajeno al mercado de fichajes de invierno y a si debe salir del club azulgrana para que llegue otro atacante.

«El Barça es un club enorme y se escriben muchas cosas, porque los periódicos saben que cualquier cosa que publiquen del Barça genera mucha atención», apuntó antes de asegurar que « están pasando muchas cosas , pero yo me fijo solo en las que puedo controlar». «Juego al fútbol y no puedo hacer nada respecto a cualquier otra cosa. Cuando me despierto por las mañanas, sólo pienso en jugar al fútbol», aseguró Braithwaite, que es único delantero centro que tiene Koeman a sus órdenes. El danés fue rotundo en su conclusión: « Estoy donde siempre soñé y solo puedes mejorar si estás aquí . Además, estoy feliz porque estoy en un momento fantástico de mi vida y siento que todo va bien y puedo seguir creciendo como jugador . Estoy tranquilo y feliz ante este desafío».