Fútbol Del Bosque, nuevo embajador de LaLiga Genuine Santander El exseleccionador de España vuelve a mostrar su lado más solidario

LaLiga, el Banco Santander y el exseleccionador nacional Vicente Del Bosque presentaron este jueves la exposición #tumediacaragenuine con la que pretende remover los prejuicios que rodean a las personas con discapacidad, protagonistas de LaLiga Genuine Santander y cuyo "mundo es apasionante".

Esta exposición es una acción artística que, desde la fotografía y el dibujo, pretende una aproximación real a la diversidad y remover los prejuicios que rodean a las relaciones que se establecen entre las personas con discapacidad. Los retratos, fotografiados por Antonio Guerra, son completados por los propios jugadores de LaLiga Genuine, que dibujaron la mitad de su propio rostro.

Esta presentación de la exposición coincide con la semana en la que se celebra la tercera fase de LaLiga Genuine Santander, que tendrá lugar este fin de semana en las instalaciones del Rayo Vallecano, con partidos y actividades desde la mañana del sábado hasta el medio día del domingo.

El fotógrafo Antonio Guerra recalcó que comenzó la iniciativa "hace tres años" por la necesidad de "unir los mundos del arte y la discapacidad" y que empezó colaborando con la Asociación Autismo Córdoba. "Se trataba de retratos míos que completaban personas con autismo en ese primer caso, trabajando sobre ocho emociones diferentes y recibimos más de 1.800 obras, se desbordó", relató.

Por "casualidad", entraron en contacto con LaLiga, que es la que ha hecho posible que el proyecto no cerrara y se ampliara a otras discapacidades. "Lo que están viendo hoy es el resultado de un fin de semana de enero de 2018 en Tarragona con los jugadores de LaLiga Genuine, con talleres entre partidos, y el resultado fue fantástico", agregó.

Por su parte, Vicente del Bosque, al que además se anunció este jueves como nuevo embajador de LaLiga Genuine Santander, alabó que el Banco Santander y LaLiga crean en el proyecto. "Lo más importante es creer y pensar que este es un proyecto magnífico para sus respectivas empresas. Que llevéis adelante la responsabilidad social corporativa y más en este asunto de la discapacidad", pidió tanto a Rami Aboukhair, consejero delegado de Banco Santander, como a Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Por asuntos de mi vida privada, voy todos los sábados y domingos a todos los campos a ver partidos de chavales con discapacidad y me lo paso muy bien, disfruto muchísimo, relativizo absolutamente el resultado, que es lo más importante de todo", afirmó el exseleccionador.

El salmantino está seguro de que van a hacer "una sociedad muchísimo mejor en el futuro". "Es muy importante que le demos una mejor calidad de vida a estas personas. Principalmente a las personas con autismo, que siempre parece que están un poco más en tela de juicio", confesó.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, considera que LaLiga Genuine se ha extendido "más", no solo en el ámbito deportivo, sino "al tema cultural". "En una reunión de LaLiga decía que yo no entendía LaLiga sin LaLiga Genuine Santander. El paso que damos con esta exposición todavía afianza más el vínculo con el Banco Santander porque siempre está a disposición. Es importante para saber que el mundo de la discapacidad es apasionante, del que no hay que huir, al revés, atrae", comentó.

Por último, el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, se mostró "encantado" con LaLiga Genuine. "Con ellos ves esa pureza y esa valentía. Cuando les pregunté quién iba a ganar el torneo, me decían que lo importante no es quién gana sino quién es el que se leva el trofeo al Fair Play, ya me gustaría que eso lo llegáramos a decir en cualquier ámbito de la vida", concluyó.