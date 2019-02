Fútbol Borja Iglesias confiesa a David Broncano cuánto dinero tiene El futbolista del Espanyol fue el invitado del programa 'La Resistencia'

El delantero del Espanyol Borja Iglesiasse convirtió en el primer futbolista en activo en acudir como invitado al programa de televisión 'La Resistencia', que se emite en la plataforma 'Movistar +'. Durante el tiempo que duró la entrevista, David Broncano mantuvo con «el panda» una charla distendida en la que, entre otras cosas, el jugador confesó cuánto dinero tiene.

Antes de ello, Iglesias le relató la importancia de las plataforma de juego de la Liga, en las cuales los participantes crean sus propios equipos y puntúan en función de los resultados reales de cada jornada: «La gran mayoría de la población se rige por eso. Te dice: "No metes goles, no me das puntos”». La buena temporada del delantero le ha convertido en uno de los mejores activos en este tipo de juegos, aunque reconoce que aquellos que le ficharon en verano hicieron mejor negocio: «Me he revalorizado un poco porque llegué de los de abajo. Los que me cogieron en verano están gozándola ahora mismo, el problema son quienes me han fichado hace poco».

En el tramo final de la entrevista, Broncano le hizo la tan famosa pregunta de su programa: «¿Cuánto dinero tienes?». Iglesias utilizó un billete extranjero para decirlo, concretamente uno de Rumanía. «3.318.846 leus» -moneda de país-, dijo. Esta cantidad equivale 697.000 euros.

Cabe recordar que hace unos meses, Gaizka Mendieta visitó el programa y sorprendió al presentador cuando le dijo que había ganado 35 millones.