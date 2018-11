Sevilla-Espanyol Borja Iglesias aúpa al Espanyol El delantero, que suena para la selección, es el emblema del segundo clasificado de la Liga

Sergi Font

Ni el socio del Espanyol más optimista podía llegar a imaginarse que a estas alturas de temporada el equipo blanquiazul marcharía segundo en la clasificación y dejando patente que su evolución y trayectoria no es flor de un día. Tras varias temporadas transitando por la mediocridad, todos los fantasmas se aparecieron cuando la entidad decidió traspasar a sus jugadores más determinantes (Pau López, Gerard Moreno, Aarón, Jurado...) y apostar por Rubi, un entrenador sin experiencia en Primera, y un único fichaje, Borja Iglesias, prácticamente virgen en la máxima categoría liguera. Pero la secretaría técnica dio en el clavo y, precisamente, el delantero gallego es el máximo exponente de un Espanyol al alza que hoy aspira a aposentarse en zona Champions en el Sánchez Pizjuán.

Máximo exponente del «Panda Team», el filial del Celta en el que anotó 32 goles, Borja Iglesias solo había disputado 12 minutos en Primera (debutó con el club vigués en el campo del Sevilla) cuando el Espanyol apostó por su fichaje y desembolsó 10 millones de euros por un futbolista que había demostrado su potencial en categorías inferiores. Cuando jugaba en el Zaragoza, Iglesias se quedaba después de los entrenamientos practicando los remates de cabeza aleccionado por Gaizka Toquero. A él le dio las gracias la pasada semana tras ajusticiar al Athletic de un testarazo. Ese tanto era el sexto que anotaba estaba temporada, lo que le certifica como el máximo goleador perico y uno de los delanteros más en forma del campeonato, y le permitió aspirar a estar en la última convocatoria de Luis Enrique para los próximos partidos de España ante Croacia y Bosnia.

Borja Iglesias ha anotado cuatro goles en los últimos tres partidos, siendo decisivo en los siete puntos que sumó el Espanyol y ha hecho olvidar a Gerard Moreno. En el vestuario no preocupa que el atacante aglutine todo el poder ofensivo del equipo. «Me preocuparía si los delanteros no marcasen. Sólo desde el día del Madrid nos quedamos a cero. Ha habido fases donde los tantos han estado más repartidos, ahora está más centrado en Borja. Los que no marcan, están teniendo ocasiones», tranquiliza Rubi.Hoy visita el estadio en el que debutó en Primera ante un Sevilla que anda tercero en Liga. «Poca gente podía pensar que dos equipos como el Sevilla y Espanyol podrían estar peleando por esta segunda plaza de la Liga», señaló Pablo Machín, que no ha descartado a Silva ni a Ben Yedder.