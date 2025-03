Koeman descarta a la joya de la cantera del Barça por bajito

Salió del despacho de Koeman con los brazos caídos y los ojos enrojecidos. Jamás esperaba escuchar de boca del técnico holandés una invitación para abandonar el club en el que esperaba triunfar. Riqui Puig quedó en estado de shock al saber que no entra en los planes del nuevo proyecto del Barcelona. Los argumentos de Koeman se basan en el físico del centrocampista, ya que le ubica en el puesto del doble pivote, demarcación que tiene cubierta con futbolistas de mas envergadura. Incapaz de recordar que el mejor Barça de la historia se fundamentó con un triángulo formado por Xavi Hernández (1,70 metros) , Iniesta (1,71) y Messi (1,70), el neerlandés ha descartado a Puig (1,69) porque prefiere a Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Frenkie de Jong y Carles Aleñá para apuntalar el centro del campo culé.

Ni siquiera le dio opciones de ocupar otras demarcaciones más creativas. Para la mediapunta tiene a Leo Messi y a otros jugadores mas ofensivos. Las intenciones del «héroe de Wembley» se empezaron a intuir en el último amistoso, cuando colocó a Riqui en el teórico equipo suplente ante el Girona . Solo pudo lucirse durante media hora. El alta médica de Pjanic y su entrada en la lista de convocados para el Gamper empujó fuera del equipo a Puig, que seguía luciendo dorsales por encima del 25 a pesar que debía tener un lugar asegurado en el primer equipo.

La planificación de Koeman no admite dudas. Como un elefante en una cacharrería, no se distingue por un talante empático. Cañizares, Angulo y Albelda fueron sus primeras víctimas cuando aterrizó en el Valencia en 2007. Pesos pesados como Luis Suárez, Arturo Vidal o Ivan Rakitic en este Barça. Con una salvedad, la avidez de nuevos talentos de la Masía que presenta la grada culé, que tenía en Riqui Puig a la nueva perla ilusionante tras una temporada en blanco y una evidente necesidad de rejuvenecer a la plantilla.

Disyuntiva en la directiva, que duda entre deshacerse de un jugador como Puig por no tener cabida en las ideas de Koeman y buscarle una cesión ante la posibilidad de que el holandés no se afiance en el banquillo. Valoró la situación Josep Maria Bartomeu, que se pronunció antes de la disputa del Gamper. « Koeman estará aquí muchos años . Es un símbolo para el Barcelona y un entrenador con prestigio. En relación a los jugadores, lo explicará en rueda de prensa. La noticia de que no cuenta con él es un poco exagerada. Las plantilla es muy amplia y hay muy buenos futbolistas», explicó el presidente, que descartó dimitir tras la presentación de una moción de censura.