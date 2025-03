El Betis evidencia la mediocridad del Real Madrid

Crónica

El Madrid no sabe ser líder porque no puede, y por eso ha perdido contra Mallorca, Levante y Betis. Se le reconoce la ambición liguera, pero le falla la constancia. Difícilmente puede ser constante en algo, el fútbol, de lo que carece .

Hubo pequeña y ya habitual zidanada en la alineación . Demasiados cambios y retoques cuando los trofeos se ganan con un once reconocible. Valverde quedaba en el banquillo y Lucas de encargado de la banda coja sin Carvajal. Se vio esa intención al salir, muy pegado él a un lado y Vinicius al otro. Esto debía tener un efecto en el Betis, sentarlo en el equivalente táctico a la silla de un ginecólogo, pero la impresión de apertura duró poco.

Tras unos minutos de forcejeo inicial, se fue viendo que el partido iba a ser así, aburrido, lastrado por las mutuas reservas; comprensibles en el Betis, más allá que acá en la table; menos en el Madrid, del que se esperaba la ambición del líder y la continuidad del Clásico.

Pero tropezamos, de nuevo, con la ilusión óptica tan propia de este equipo. Porque la primera parte contra el Barcelona fue malísima, y por esos derroteros transcurrió la del Villamarín. Tras unos minutos iniciales de cortesía, el observador no cegado por la pasión pudo notar que no pasaba nada, que se imponía el problema fundamental del Madrid: ¿quién y cómo va a hacer algo digno de llamarse ataque?

Porque Kroos la sacaba desde su sitio lejano, y Marcelo quería ser revoltoso, pero Vinicius estaba tapado, bloqueado, y la pelota acababa en Lucas y sus centros lastimosos para Benzema. Modric estaba un escalón más abajo del sitio donde podría ser peligroso y de Militao no podía esperarse manifestación alguna en la banda. La máquina madridista, pues, volvía a ser un artefacto lento al servicio de la conexión remota, y más bien irritante, entre Lucas y Benzema , una especie de apogeo zidanista.

Lo único peligroso lo hizo Vinicius con un tiro raso en el minuto 15. El partido se iba convirtiendo en un bono, una cataplasma y un sopor, incluso algo peor: un sinsentido . La falta de nervio en el Madrid arrojaba dudas sobre su implicación en el partido. Si el Betis se jugaba huir del descenso, y el Madrid una Liga, ¿por qué el partido era así? Sería fácil achacar lo del Madrid a la motivación, pero más bien era un problema de juego , el mismo problema de todo el año. Entre el tedio y el misterio, el Madrid no transmitía nada, mero reflejo de su entrenador. Un equipo azidanado, con una pachorra entre sublime y obtusa. Pero, hay que insistir, con un problema de juego, de inteligencia en el juego: la pelota nunca le llegaba a Vinicius, sino a Lucas, pero ¿qué mérito podía tener eso y, sobre todo, qué utilidad?

Esa pérdida de sentido y lo inofensivo de su ataque acabó por despertar al Betis , algo absolutamente previsible. En el 28 tuvo Bartra una ocasión clara, en el 36 Courtois detuvo con mérito un tiro espectacular de Fekir, lo intentó Joaquín en el 39 y poco después, en una jugada que parecía detenida a la espera de una decisión arbitral, Sidnei marcó con un trallazo que Courtois ya no podía detener .

El Madrid tuvo ahí un reflejo afortunado y, por qué no, también muy propio de los equipos de Zidane. En el 46, justo antes del descanso, Vinicius, que ya no es «Vininicius», pudo por fin irse al área con espacio, pasó al área y cuando iba a llegar Marcelo, Sidnei lo desequilibró. Benzema, y no Ramos, marcó el penalti . Era difícil imaginarle marcando un gol de otra manera.

El partido siguió siendo malo en la segunda parte, pero malo de otra manera más viva y humana. El Madrid seguía, esprín arriba o abajo, en su estilo zombi, del que solo sale realmente en los zafarranchos europeos o cuando siente debajo el precipicio. Solo juega cuando se siente muerto, pero eso no es juego, eso es un acto reflejo . No podía extrañar que en el 54 Joaquín se quedara solo ante Courtois, al que regateó para fallar después de forma incomprensible.

El Madrid no estaba, era indiscutible, y al aproximarse el minuto 60 tocaba esperar las “medidas de Zidane”. El primer cambio, eso sí, vino forzado por la lesión de Marcelo . Entró Mendy. Quedaban, pues, dos comodines.

La pelota empezó a ser del Betis, único equipo que proyectaba algo de alegría en el campo. Para crear peligro (minuto 62), Benzema tuvo que bajar más allá de Casemiro, e ir luego tejiendo en diagonal una ocasión que no hallaría rematador. Se hacía evidente el problema lógico del Madrid , que solo puede crear fútbol cuando su delantero se aleja del área.

Por eso Zidane quitó a un medio, Kroos, para que a Benzema le acompañase alguien (Mariano). El Madrid se adelgazaba, pero sobre todo se estiraba, y ya iba a ser otro. Mendy tuvo en el 69 un tiro al larguero y Modric asumió plenamente, aunque por poco tiempo, la dirección del juego.

El Madrid se apoderó del partido y al Betis, con ataque de flato, le quedaban las contras de Fekir, junto a Vinicius, el mejor en el campo.

Zidane lo metía todo, Valverde, en el 79, pero ya tarde, porque dos minutos después, un error de Benzema le permitió a Tello irse solo y batir a Courtois . Luego vendría la épica a destiempo y más bien almodovariana de los nervios finales, habitual "performance" contra la realidad: el Madrid no tiene fútbol para ser líder.

