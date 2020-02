CRÓNICA DIRECTO

El partido empezó en el minuto 2, por una clarísima falta sobre Messi que Sánchez Martínez no pitó y cometió su segundo error en el minuto 3 al no ver unas manos en el área de Lenglet, que el VAR obviamente detectó. Marcó Canales, engañando a Ter Stegen. Uno de cada cuatro goles del Betis suelen llegar antes del cuarto de hora. Pero pronto el empate volvió al marcador cuando De Jong, magníficamente asistido por Messi, controló con el pecho y acribilló a Joel desde el borde del área pequeña. Sobre el gol del Betis, fueron indecentes las facilidades defensivas que el Barcelona le puso a Fekir para hacer su diagonal y entrar en el área; sobre el gol del Barça, fue clave la rapidísima asistencia desee atrás de Lenglet, rompiendo la primera presión del Betis. Así son los equipos de Setién. Cruyff también decía que prefería ganar por 4 a 3 que por 1 a 0. Guardiola perfeccionó el invento creando la mejor defensa más defensiva y ofensiva a la vez de todos los tiempos.

Ficha de partido Estadio: Benito Villamarín Real Betis 1 Joel Robles

5 Bartra

23 Aissa Mandi

15 Álex Moreno

22 Emerson Aparecido Leite de Souza Junior

24 Aleña

14 William Silva de Carvalho

21 Guido Rodríguez

10 Canales

8 Nabil Fekir

9 Borja Iglesias FC Barcelona 1 ter Stegen

23 Umtiti

15 Lenglet

24 Júnior Firpo

2 Nélson Semedo

22 Arturo Vidal

21 Frenkie de Jong

5 Busquets

17 Griezmann

20 Sergi Roberto

10 Messi Banquillo

11 Tello

32 Edgar González

12 Sidnei

17 Joaquín

13 Daniel Martín Fernández

19 Barragán

16 Lorenzo Morón García Banquillo

18 Jordi Alba

28 Ricard Puig Martí

31 Anssumane Fati

8 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

33 Ronald Araújo

26 Ignacio Peña

4 Rakitic Goles

Canales 5'

Nabil Fekir 25' Goles

Frenkie de Jong 8'

Busquets 47'

Lenglet 71' Árbitro: José María Sánchez Martínez

En el 16, un Sánchez Martínez que ya iba a remolque del partido, le perdonó la segunda amarilla a Lenglet, no pitando ni falta. Encuentro exigente, sin duda. Para los jugadores y para el árbitro, que iba bastante perdido. Setién, otra vez en chándal. A mi me gustó que tuviera la humildad de decir, cuando le fichamos, que hacía dos días estaba paseando con las vacas y que ahora estaba entrenando a los mejores, pero alguien tendría que decirle que esto ya no es el campo ni puede ir en chándal como entre las vacas. Si este hombre dirige los partidos de uno de los mejores equipos del mundo en chándal, no quiero ni pensar en cómo será cuando se «pone cómodo» al llegar a casa. Y eso que me gusta, Setién.

Griezmann continuaba estropeando todo lo que tocaba. De Jong se soltaba y se acercaba a su nivel tan deseado. Mi hija no había manera de que se durmiera a pesar de que su hora de acostarse son las 20.30 y justo una hora más tarde vio el gol de Fekir, que tuvo el regalo, primero, de una pérdida de Arturo Vidal, y segundo, de Umtiti, que le flotó excesivamente, casi invitándolo al disparo. Impresentable marcaje del francés, ofreciéndole a un zurdo el camino de la izquierda. Dicho esto, no hay que quitarle mérito al soberbio latigazo de Fekir, que celebró el tanto con el rezo sarraceno. Por unos instantes se palpó en el Villamarín la destrucción de Occidente.

Siete minutos más tardes, otra pésima acción de Umtiti dejó a Sergi Roberto al límite de la expulsión: Sánchez Martínez -penoso arbitraje, no dio ni una- le perdonó la segunda amarilla sólo Dios sabe por qué. La otra cara de la moneda era Fekir, sobresaliente. La defensa del Barça, con Umtiti y Arturo Vidal compitiendo por ser los reyes de la embarrada, acabó la primera mitad haciendo aguas. Pero el fútbol no es justo, ni sensato, y de una falta centrada a la olla en el descuento del descuento, Busquets rascó el empate.

Messi y Joel inauguraron brillantemente el segundo tiempo. El Barça volvió más intenso del vestuario, con más ganas. Más ordenado, menos caos. Pero todavía muchas imprecisiones, demasiadas: el partido continuaba teniendo un punto de inestabilidad. Arthur entró por Firpo -aplaudido en su antiguo estadio- y Alba por Arturo Vidal. Messi volvió a chutar y Joel volvió a ponerle una mano prodigiosa. Insólita estadística del argentino: desde el partido contra el Atlético de Madrid llevaba 20 remates sin marcar. En el 21, casi marca el mismo golazo del año pasado -aquella vaselina que el Villamarín en pie ovacionó.

El Betis lo pasaba mal pero el Barça no aprovechaba su momento hasta que en el 71 Lenglet remató de cabeza una falta centrada por Messi. En el colmo de su patética noche, Sánchez Martínez expulsó a Fekir primero por una doble amarilla: la primera, por una falta en que no tocó al rival, y la segunda por protestar. Casi a continuación expulsó a Lenglet por una segunda amarilla tan justa como innecesaria fue la falta. Rakitic entró por Griezmann. Si el francés mientras jugó se hubiera ido al bar a tomar algo, nadie lo habría notado. Para acabar su funesta noche, el árbitro y el VAR se comieron un penalti de Bartra a Messi.