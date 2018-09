The Best

Luka Modric provocó las lágrimas de Zvonimir Boban durante su discurso de agradecimiento del premio The Best al mejor jugador del año. La leyenda croata, capitán de la selección que alcanzó las semifinales en el Mundial de Francia 1998, ha sido el ídolo de Modric desde niño, por lo que el hoy jugador del Real Madrid no perdió la oportunidad de dirigirse a él ahora que se ha convertido en el mejor jugador del planeta, en opinión de los capitanes, los seleccionadores y periodistas de todo el mundo:

«Me gustaría hacer mención a mi ídolo, el capitán de Croacia en el 98, mi gran inspiración, Boban, a aquel equipo de Croacia que nos ha servido de inspiración. Esperamos servir de inspiración para la siguiente generación. Todos podemos ser el mejor. Con trabajo duro, fe y tesón, todos los sueños pueden convertirse en realidad».

Al escuchar estas palabras Boban no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. El exjugador croata y el resto de asistentes a la gala estallaron en aplausos al escuchar a Modric, que también se acordó en su discurso de Salah y Cristiano, sus rivales por el premio, y de la afición del Real Madrid, a la que se dirigió con unas palabras en español al final de su discurso.