Fútbol Bellerín y Griezmann, algunos de los que se han pronunciado Pocos jugadores han hablado sin tapujos sobre el tabú de la homosexualidad en el mundo del fútbol

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 15/09/2018 04:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace apenas unos días trascendieron unas palabras del internacional español Héctor Bellerín, lateral derecho del Arsenal, en una entrevista al diario 'The Times'. En ellas hablaba sobre la homosexualidad en el mundo del fútbol y se mostraba tajante al respecto: «Es imposible que un jugador se declare abiertamente homosexual».

En la información del diario británico Bellerín hablaba, además, de cómo esta situación se produce especialmente en el fútbol: «Algunos hinchas no son listos. Cuando sucedió en el rugby los fans respetaron su decisión, pero en el fútbol la cultura es diferente. Revelar que uno es homosexual puede ser muy desagradable, especialmente para los jugadores de un equipo rival».

Bellerín, que ha sido en varias ocasiones noticia por su forma de vestir, ha confesado también haber sufrido en sus propias carnes insultos homofobos: «La gente me ha llamado lesbiana por dejarme el pelo largo y he recibido otros muchos insultos homófobos, algunos en los estadios, pero la mayoría de ellos en las redes sociales. He aprendido a protegerme de ello, pero puede llegar a afectarte. De vez en cuando tienes dudas. La gente debería poder expresarse, se es más feliz así».

Otros jugadores que se han pronunciado al respecto han animado a sus colegas de profesión a dar el paso. En una entrevista para 'ICON', el futbolista del Atlético Antoine Griezmann también habló sin tapujos: «Yo creo que en el fútbol no es habitual porque nos hacemos los duros y los fuertes y tenemos miedo a lo que puedan decir. Yo no tengo nada en contra: respeto a todo el mundo». Cuestionado sobre si él lo diría en caso de serlo, el francés contestó lo siguiente: «Hay mucha gente mala en el fútbol y pueden tener miedo a ir a los estadios y que les insulten. Yo creo que lo haría. Claro, es más fácil decirlo cuando no tienes que pasar por ello».

Su compañero de equipo, Koke Resurrección, también fue preguntado al respecto en el mismo medio: «A lo mejor no han salido porque no lo son o porque no se ven con la valentía de decirlo, por el qué dirán. Aunque yo creo que cada vez se va respetando más el tema de la homosexualidad y de la igualdad en la sociedad. Que un futbolista sea homosexual no debería influir a la hora de jugar en el campo». Acto seguido aseguró que consideraba que él creía que tampoco «tendría problema en confesar» que fuera gay.

Uno de los pocos casos que se han dado en el mundo del fútbol masculino ocurrió en los Estados Unidos. Fue allí donde Robbie Rogers confesó en 2013 su orientación sexual, algo que le valió el elogio del mismísimo presidente del Gobierno: «Reconozco lo que Robbie Rogers hizo por un montón de gente para abrir el camino, al ser uno de los primeros deportistas profesionales que reconoció abiertamente su homosexualidad. Como atleta, Robbie primero quiere ganar. Después de todo, es por eso por lo que compite. Pero Robbie también ha inspirado a mucha gente aquí y en todo el mundo, y estamos muy orgullosos de usted», dijo Obama.

«Me sorprendió gratamente. No me esperaba eso. Como atleta es difícil para nosotros mirar atrás y ver lo que hemos logrado, pero este es sin duda un momento para disfrutar», dijo poco después el jugador de Los Ángeles Galaxy.

Algunos jugadores de la selección alemana como Phillipp Lahm, Mario Gómez o Manuel Neuer también han mostrado en algún momento abiertamente su apoyo a que los jugadores homosexuales den el paso.