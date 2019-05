Barcelona Bartomeu y Cataluña: «No tomaremos partido, pero defendemos nuestra lengua e historia» «No puede ser que juguemos tantos partidos pero no contra el Liverpool y el United», explica sobre las motivaciones de los grandes clubes para reformar la Champions League

Josep María Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona, analizó en una entrevista para el diario inglés 'The Guardian' la actualidad y el futuro del equipo azulgrana, además de reconocer los cambios que los grandes clubes del continente quieren introducir en la 'Champions League' y referirse a la postura del club respecto a la situación política en Cataluña.

Respecto a la última de esas cuestiones el máximo mandatario azulgrana explica que «nuestra posición es clara e histórica. Primero, somos democráticos y la libertad de expresión está arraigada en nuestro club. Hay 145.000 socios y cada uno tiene su propia visión política. Somos plurales y transversales. También creemos en el derecho a decidir. El de las personas, no el de los políticos. ¿Cómo? Votación. Tenemos una minoría de socios que piensan que nuestra posición es tibia, otros piensan que es arriesgado, pero el 77% dijo que estaba de acuerdo con nuestra postura».

«No tomaremos partido, pero defendemos nuestra lengua, nuestra historia. Somos un club catalanista, nuestras raíces son catalanas, el 96% de los socios son catalanes», añade Bartomeu.

Cambios en la Champions

De la entrevista al presidente culé también destacan sus explicaciones sobre el futuro que los grandes clubes del continente planifican para la Liga de Campeones. «La Champions es la leche. ¿Que por qué la vamos a cambiar? Porque va a ser mejor», reconoce.

«Los aficionados piden más partidos europeos y a partir de 2024 el nuevo formato lo va a permitir», razona Bartomeu. «Esta temporada es la primera en once años que el United jugó aquí en Barcelona, la del Liverpool fue la primera desde 2006. No puede ser que juguemos tantos partidos pero no contra el Liverpool y el United», argumenta Bartomeu. «No hablamos de una liga cerrada o una Superliga. Es una evolución más atractiva, no una revolución», puntualiza.

Y en ese cambio del panorama futbolístico nacional e internacional el presidente azulgrana también se refiere a la posibilidad de que se jueguen partidos de LaLiga en el extranjero: «Me gustaría que hubiese tres partidos en el extranjero cada año, uno en Estados Unidos, otro en Oriente Medio y otro en Asia, allí nos ven en la televisión y es un modo de acercar a esos aficionados».