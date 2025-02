Bartomeu: «Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barcelona»

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu , protagonizó una entrevista en BarçaTV en el que adelantó que Ronald Koeman será el entrenador del Barcelona , aunque admitió que quedaban unos flecos para que se produjera el fichaje.

« Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barcelona la próxima temporada . Lo conocemos muy bien, sabemos cómo piensa y su experiencia en el Dream Team. Encaja con la filosofía y el estilo», confirmó el dirigente, quien también indicó que Messi, con el que tiene conversaciones casi diarias, tiene contrato hasta 2021: « Koeman me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto . Y Messi siempre ha dicho que se quiere retirar en este club».

También habló de la actual temporada, de la que dijo que era una crisis deportiva, cuya regeneración será todo lo profunda que deba ser, «con jugadores que han agotado ya su etapa». « Tenemos una crisis deportiva, no institucional . No es una crisis de club. Es una evolución, con jugadores que ya han cumplido una etapa. Es solo una crisis deportiva, que debemos arreglar». Aunque no escondió la decepción de Lisboa: «Del resultado somos todos responsables. Siempre lo he dicho, y varias veces, que hubo una decisión muy importante después de Liverpool».