Bartomeu: «No hay motivos para dimitir»

Josep Maria Bartomeu rompió su silencio para explicar la decisión de la directiva de continuar y las medidas a adoptar en relación a la moción de censura. El dirigente se sometió a una batería de preguntas telemáticas en las que despejó todas las inquietudes de la masa social azulgrana. Después de que Josep Vives, el portavoz, explicara las decisiones adoptadas en la reunión, tomó la palabra el presidente.

«Os quiero informar sobre el otro punto del orden del día, el voto de censura. Pusimos mecanismos adecuadas para que se pueda celebrar. Propusimos que se pudieran hacer dos días, el 1 y 2 de noviembre, favoreciendo la participación del socio. También propusimos que se pudiera votar en 21 sedes, 13 de ellas en Cataluña. Debido a la pandemia quisimos recoger todas las normativas sanitarias para garantizar la salud y bienestar de nuestros socios y socias. La condición básica era la aprobación del protocolo con n mínimo de 15 días para poder desarrollar un proceso tan complejo. Al final no se respetó nuestra petición y el jueves nos dijeron que había que votar el 1 y 2. El viernes no accedieron a nuestra petición y este domingo se han impuesto unas medidas restrictivas. Anoche volvimos a preguntar si no había ningún impedimento para realizar la moción este próximo fin de semana y cómo podíamos garantizar la salud sanitaria de los votantes mayores de 60 años. La Junta se muestra perpleja por estas decisiones contradictorias», empezó explicando el presidente. «Esperaremos la respuesta formal de la Generalitat, momento en el que nos volveremos a reunir. Son tiempos excepcionales», añadió. «Cuando tengamos la respuesta de la Generalitat tomaremos las decisiones oportunas», insisitio sin descartar una salida.

«Hemos pedido que el voto sea descentralizado para darle mayor protagonismo al socio y para que aya mucha participación. Si no puede ser, la sede única será el Camp Nou pero entonces convocaremos de nuevo a la Junta», aseguró dejando en el aire una posible dimisión. Y quiso dejar claro que a pesar de todos los problemas que tuvo este verano con el intento de Messi de marcharse «nunca se me pasó por la cabeza la dimisión».

«Todo lo que hemos decidido es de forma unánime. Todos los directivos pensamos igual y lo primero es el Barça. Esperamos una respuesta de la Generalitat para saber si debemos realizar la moción el próximo fin de semana», insistió el dirigente, que quiso dejar claro que «tenemos el máximo respeto por los 20.000 socios que apoyaron la moción de censura. Nadie ha tratado de paralizar nada». El dirigente también abordó la cuestión económica que rodéa al club y a las diferencias económicas con la primera plantilla. «Somos una Junat directiva que siempre nos hemos manifestado tratando de distanciarnos de los poderes políticos.