Bartomeu aplaza la caída de Setién

«Necesitamos un poco de aire para limpiar la cabeza porque todo lo que vivimos desde diciembre fue muy malo. Nos va a venir bien este parón para olvidarnos de todo lo que pasó de enero para acá , que fue muy malo». Una reflexión que firmaría cualquier barcelonista pero que tiene especial trascendencia porque sale de la boca de Leo Messi y hace especial incidencia en la palabra «enero», señalando sin citarlo a Quique Setién y al cuerpo técnico que llegó junto a él. Nunca hubo química entre el argentino y el actual entrenador, que sustituyó a un Ernesto Valverde que dejó al equipo líder en la Liga y clasificado brillantemente para los octavos de final como primero de grupo una jornada antes de que acabara la fase de grupos. Medio año después, el Barcelona ha perdido la Liga mostrando una deplorable imagen y, según el líder del vestuario, «así no ganaremos al Nápoles», con lo que confirma su desconfianza respecto a la Champions.

La crítica de Messi ha sido tan contundente que ha obligado a Josep Maria Bartomeu a convocar una reunión de urgencia con Quique Setién . A falta de tres semanas para que se reanude la Liga de Campeones, el presidente quiere pulsar de primera mano el estado de ánimo del vestuario y del entrenador, consciente del divorcio existente ente las dos partes. El propio Setién es consciente de que transita por la cornisa de la destitución. Tan peligrosamente que incluso duda de que pueda acabar la temporada. « Espero que sí pueda sentarme en el banquillo ante el Nápoles pero no lo sé . Estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas. Con la autocrítica», admitió el técnico tras perder ante Osasuna en el Camp Nou. No obstante, Setién no tira la toalla y ayer le transmitió a Bartomeu su fuerza para pelear por la Champions. «Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías , por supuesto. Estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente. Con una actitud anímica a tope y que afrontaremos la Champions con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar. Lo demás no puedo controlarlo. Estas situaciones ya las he vivido. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme», añadió el preparador.

Fuentes del club azulgrana explicaban a este diario que la intención de Bartomeu era mantener a Setién y que descartaba una destitución que evidenciaría su propio fracaso a la hora de escogerlo para suplir a un Valverde al que le avalaban los resultados. No obstante, estas mismas fuentes admitían que podía pasar cualquier cosa atendiendo a la presión que se estaba generando tras la pérdida de la Liga y la imagen dada desde que se retomó la competición tras el parón por la pandemia del Covid-19. De hecho, varios directivos se han mostrado partidarios de promocionar a García Pimienta , entrenador del filial y que ha pasado por todas las categorías inferiores del club, para que acabe la temporada de forma interina. No obstante, no tiene margen de maniobra Bartomeu, que se encuentra en idéntico escenario que en enero pasado, sin poder traer a su primera (Xavi) ni a su segunda (Koeman) opción y con «Pimi» jugándose el ascenso a Segunda A.

El técnico, señalado

El divorcio entre Setién y los pesos pesados del vestuario es una evidencia que queda patente en los tiempo de hidratación durante los partidos. Los futbolistas ignoran a los técnicos , especialmente a Eder Sarabia, y en las declaraciones posteriores les señalan directamente, como fue el caso de Luis Suárez tras empatar en Balaídos. « Para algo están los entrenadores , para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del campo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas», soltó el uruguayo cuando le preguntaron por la fragilidad del equipo lejos del Camp Nou. Le queda Europa al Barça para evitar cerrar una temporada en blanco , algo que no sucede desde el 2008 cuando se cerró el ciclo de Frank Rijkaard en el Camp Nou con un equipo claramente caducado y en decadencia.