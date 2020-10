Bartomeu acorralado: el presidente convoca a sus directivos esta tarde

Sergi Font Barcelona Actualizado: 27/10/2020 14:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No esperaba el Barcelona l a carta de la Generalitat ratificándose y dando luz verde al Barcelona para que organice la moción de censura durante este 1 y 2 de noviembre al asegurar que «no hay impedimentos jurídicos ni sanitarios». Por este motivo, Josep Maria Bartomeu ha convocado a sus directivos a una nueva reunión extraordinaria para esta tarde a las 19:00 horas. Habrá dos puntos sobre la mesa. La celebración del referéndum o la dimisión en bloque. El Govern insiste en que el voto de castigo se puede llevar a término siempre que se incluyan en el protocolo organizativo los requisitos que el Procicat presentó al Barça en la reunión del pasado 21 de octubre. Es decir, de forma descentralizada, con 13 sedes en Cataluña (Tarragona, Girona, Lleida, Sabadell, Terrassa, Manresa, Mataró, Vic, Granollers, Vilafranca del Penedés, Tortosa y Vilanova del Camí), siete en España (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca) y una en Andorra. Desde el club catalán se insiste en que no hay tiempo material para poder organizarlo y reclaman dos semanas de plazo, algo que vulnera los plazos que dictan los estatutos. De hecho, el grupo promotor de la moción de censura, ha amenazado con interponer una demanda si no se celebrar este fin de semana.

Josep Maria Bartomeu y sus directivos valorarán dos opciones. La primera es convocar la moción para el 15 y 16 de noviembre de forma descentralizada, ya que Salut no permite que se celebre en el Camp Nou por el riesgo de concentrar a mucha gente en un mismo espacio, con el riesgo de contagio que ello supone en un momento en el que la pandemia está expandiéndose.. La segunda opción si esta primer ano es viable, es la de presentar la dimisión en bloque. Este último punto ya se valoró ayer y se decidió esperar a la respuesta de la Generalitat para tomar un decisión definitiva. Aunque el presidente aseguró que no había motivos para dimitir y que no le hacía gracia dejar el club en manos de una Junta Gestora, que debería convocar elecciones en un plazo máximo de tres meses, ya que ésta no tenía potestad para tomar decisiones en un momento tan complicado. Tras la reunión habrá una comparecencia en la que se explicará la decisión adoptada.