Bartomeu, acorralado

Al positivar las fotos de la debacle de Roma o Liverpool sorprende que los protagonistas siguen siendo los mismos que humillaron el viernes la historia del Barcelona ante el Bayern de Múnich (2-8). Entonces Josep Maria Bartomeu no osó a tomar drásticas medidas con las que atajar la decadencia que se vislumbraba en una plantilla que lo había ganado todo, pero que no era indiferente al paso del tiempo, y la realidad le ha aplastado de forma contundente. Anunció decisiones. « Algunas ya estaban tomadas y otras se tomarán . En los próximos días se irán anunciado», desveló visiblemente nervioso y afectado por la goleada sufrida ante el Bayern.

El presidente es uno de los grandes señalados tras la humillación. Incluso Gerard Piqué apuntó hacia el palco tras el pitido final. « El club necesita cambios, no hablo de entrenador, ni jugadores, no quiero señalar a nadie . Estructuralmente, el club necesita cambios de todo tipo, porque no es la primera vez que nos pasa esto, ni la segunda, ni la tercera», aseguró el central. Se siente acorralado Bartomeu, al que cada vez le quedan menos apoyos. Incluso desde su propia directiva se le insta para que convoque elecciones y dé un paso al lado, algo a lo que el dirigente se niega.

No obstante, el mandatario ha convocado una reunión urgente para mañana en la que analizará la situación de la entidad y comunicará las primeras medidas que tomará. Según fuentes del club, Bartomeu anunciará las fechas de los comicios, aunque no tiene pensado dimitir y, salvo que le hagan cambiar de opinión, cumplirá el último año de mandato que le queda. El presidente se ampara en la necesidad de enderezar la situación y dejar un legado digno a su sucesor, amén de maquillar las cuentas y sanear económicamente al club. Para él es un «acto de responsabilidad» agotar la totalidad del mandato.

El entorno no ha tardado en reaccionar como un resorte y, al igual que el tiburón se excita cuando huele sangre, los precandidatos a la presidencia han aprovechado la coyuntura para morder el tobillo de Bartomeu. «Después de esta dolorosísima derrota, las declaraciones del presidente Bartomeu son, una vez más, una muestra de cobardía e ineptitud . La incompetencia de él y su junta los inhabilita para tomar más decisiones que condicionen el futuro del Barça», publicó JoanLaporta en las redes sociales. Se le unió Víctor Font, otro de los aspirantes al sillón presidencial: « Ya son demasiados años de tristeza y vergüenza, pero lo de esta noche sólo tiene un nombre: humillación. No alarguemos más la agonía ni perdamos más un tiempo precioso. Bartomeu dimisión, elecciones cuanto antes y entre todos reconstruyamos el club y devolvamos la ilusión al Barça».

Convocatoria de elecciones

Bartomeu es sensible a a todas la críticas que está recibiendo y a la necesidad de cambios de la entidad. Por este motivo está valorando la posibilidad de avanzar las elecciones , que se celebrarían entre enero y marzo para que la nueva junta directiva tenga tiempo de preparar su proyecto de cara a la temporada 2021-22. No quiere hipotecar el futuro del nuevo presidente y considera muy precipitado convocar comicios de forma inmediata, en un momento muy delicado a nivel deportivo y económico.

La presión sobre Bartomeu , que se ha tomado el fin de semana para reflexionar, está siendo intensa. Su imagen está deteriorada tras varios episodios que han aireado la mala relación con el vestuario y algunos polémicos acontecimientos como el « Barçagate» , que acabó con la dimisión de seis directivos, entre los que estaba Emili Rousaud, candidato continuista de la actual junta y delfín del presidente.