Xavi Hernández vuelve a entrar en escena

En el mismo día en que el Fútbol Club Barcelona cayó goleado por el París Saint-Germain (1-4) en la ida de los octavos de final de la Champions League, Xavi Hernández, futurible para el banquillo del Camp Nou, volvió a aparecer en escena . El exfutbolista azulgrana, ahora entrenador en el Al-Sadd catarí, se sinceró sobre su deseo de entrenar a su exequipo en unas declaraciones en el primer episodio de 'Living Football' de FIFA TV .

« Sí, ojalá, no me quiero esconder y me gustaría entrenar al Barcelona , pero siempre respetando al entrenador que hay ahora y al equipo, que están en plena competición», declaró el técnico catalán.

Un deseo claro pero que trató de expresar con respeto hacia Ronald Koeman y el Barcelona, que pese a la contundente derrota de ayer siguen en plena competición: «Ahora estoy en el Al-Sadd y estoy muy bien. Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona pero respeto mucho al Barça y a Koeman, que es el actual entrenador ».

«Le deseo lo mejor al club, hay elecciones y veremos qué presidente sale . Pero claro que sí que es una ilusión entrenar al Barça», recalcó una vez más. El que fuera centrocampista azulgrana en su época más brillante no se ha puesto del lado de ningún candidato de forma oficial, si bien Víctor Font ha asegurado que el catalán será su 'general manager' si gana los comicios.