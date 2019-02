Barcelona - Valencia Pánico en el Camp Nou: Messi, contractura a cuatro días del Barcelona-Madrid Según Catalunya Radio, sufre una sobrecarga en el aductor del muslo de su pierna derecha y es seria duda para el clásico copero

Lionel Messi ha dado el gran susto de la tarde noche en el Camp Nou. El futbolista argentino tuvo que ser atendido durante un par de minutos por dolores en la zona interior de su muslo izquierdo. La estrella del Barcelona recibió un golpe de Garay, mediada la segunda mitad, con 2-2 en el marcador, acción que le obligó a salir del terreno de juego y ser atendido por los galenos del club, que le aplicaron una pomada y un masaje en la zona dañada.

Tras un par de minutos de asistencia, y el Camp Nou con la respiración contenida, el argentino regresó al campo bajo una sonora ovación y Messi pudo terminar el partido, pero según explicó Rakitic en el flash interview al final del mismo, Leo se fue «un poco tocado». Minutos después, Catalunya Radio desveló que el argentino sufre una contractura en el aductor de su pierna derecha aunque Valverde quiso quitarle importancia: «Entre mañana y pasado tenemos que valorar exactamente cómo está Messi. ¿Qué tiene? No lo sé, me gustaría ser muy claro y decir que tiene una contractura. No sé exactamente lo que es, tendrá alguna pequeña molestia, como otros. Vamos a esperar qué dicen los médicos», unas explicaciones algo confusas y preocupante si tenemos en cuenta que el Barcelona-Real Madrid de semifinales de Copa está a tan solo cuatro días.